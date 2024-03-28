Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото)
У селищі Буди в Харківському районі сталася пожежа у багатоповерхівці.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 27 березня о 17:04, розповіли у Харківському районному управлінні ГУ ДСНС у Харківській області.
«На момент прибуття горіла кімната в квартирі багатоповерхового будинку на площі 15 м. кв. Рятувальники подали в осередок пожежі пожежний ствол. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору. Рятувальники евакуювали 20 мешканців будинку з верхніх поверхів, зокрема, двох дітей. Постраждалих немає», – зазначили у ДСНС.
О 17:30 пожежу локалізували, о 18:15 – повністю загасили.
«Причина виникнення пожежі пов’язана з тепловими проявами електричної природи», – зазначили рятувальники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: буды, горела, ГСЧС, многоэтажка, пожежа, спасатели, харківщина, эвакуировали;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Буди в Харківському районі сталася пожежа у багатоповерхівці.".