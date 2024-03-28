Live
  • Чт 28.03.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.44

Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото)

Події 11:41   28.03.2024
Вікторія Яковенко
Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото) Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС у Харківській області

У селищі Буди в Харківському районі сталася пожежа у багатоповерхівці.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 27 березня о 17:04, розповіли у Харківському районному управлінні ГУ ДСНС у Харківській області.

«На момент прибуття горіла кімната в квартирі багатоповерхового будинку на площі 15 м. кв. Рятувальники подали в осередок пожежі пожежний ствол. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору.  Рятувальники евакуювали 20 мешканців будинку з верхніх поверхів, зокрема, двох дітей. Постраждалих немає», – зазначили у ДСНС.

О 17:30 пожежу локалізували, о 18:15 – повністю загасили.

«Причина виникнення пожежі пов’язана з тепловими проявами електричної природи», – зазначили рятувальники.

01

02

04
Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС у Харківській області

Читайте також: Атака “шахедів” на Харківщині та дві пожежі: дані Мельника, поліції та ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото)
Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото)
28.03.2024, 11:41
Путін сподівається: крах Харкова стане крахом державності України – Портников
Путін сподівається: крах Харкова стане крахом державності України – Портников
28.03.2024, 12:03
Удар по Харкову – біля невідкладної хірургії, загиблий, 10 поранених – Терехов
Удар по Харкову – біля невідкладної хірургії, загиблий, 10 поранених – Терехов
27.03.2024, 16:36
Збирав металолом і залишився без стопи: подробиці НП на Харківщині
Збирав металолом і залишився без стопи: подробиці НП на Харківщині
28.03.2024, 11:59
Дві тисячі жителів Ізюмщини залишись без газу через обстріли РФ (фото)
Дві тисячі жителів Ізюмщини залишись без газу через обстріли РФ (фото)
28.03.2024, 11:13
У першій підземній школі Харкова вже встановлюють парти та дошки
У першій підземній школі Харкова вже встановлюють парти та дошки
28.03.2024, 10:51

Новини за темою:

22:26
У Будах під Харковом – карантин через сказ: що чекає на власників тварин

Ви читали новину: «Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Буди в Харківському районі сталася пожежа у багатоповерхівці.".