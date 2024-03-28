Багатоповерхівка горіла на Харківщині: 20 жителів евакуювали (фото)

У селищі Буди в Харківському районі сталася пожежа у багатоповерхівці.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 27 березня о 17:04, розповіли у Харківському районному управлінні ГУ ДСНС у Харківській області.

«На момент прибуття горіла кімната в квартирі багатоповерхового будинку на площі 15 м. кв. Рятувальники подали в осередок пожежі пожежний ствол. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору. Рятувальники евакуювали 20 мешканців будинку з верхніх поверхів, зокрема, двох дітей. Постраждалих немає», – зазначили у ДСНС.

О 17:30 пожежу локалізували, о 18:15 – повністю загасили.

«Причина виникнення пожежі пов’язана з тепловими проявами електричної природи», – зазначили рятувальники.