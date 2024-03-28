Многоэтажка горела на Харьковщине: 20 жителей эвакуировали (фото)
Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС в Харьковской области
В поселке Буды в Харьковском районе произошел пожар в многоэтажке.
Сообщения о пожаре спасатели получили 27 марта в 17:04, рассказали в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«На момент прибытия горела комната в квартире многоэтажного дома на площади 15 кв. м. Спасатели подали в очаг пожара пожарный ствол. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома с верхних этажей, в том числе двоих детей. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
В 17:30 пожар локализовали, в 18:15 — полностью потушили.
«Причина возникновения пожара связана с тепловыми проявлениями электрической природы», — отметили спасатели.
Читайте также: Атака «шахедов» на Харьковщине и два пожара: данные Мельника, полиции и ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: буды, горела, ГСЧС, многоэтажка, пожары, спасатели, харьковщина, эвакуировали;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Многоэтажка горела на Харьковщине: 20 жителей эвакуировали (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 11:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Буды в Харьковском районе произошел пожар в многоэтажке.".