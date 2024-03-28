Многоэтажка горела на Харьковщине: 20 жителей эвакуировали (фото)

В поселке Буды в Харьковском районе произошел пожар в многоэтажке.

Сообщения о пожаре спасатели получили 27 марта в 17:04, рассказали в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«На момент прибытия горела комната в квартире многоэтажного дома на площади 15 кв. м. Спасатели подали в очаг пожара пожарный ствол. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома с верхних этажей, в том числе двоих детей. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

В 17:30 пожар локализовали, в 18:15 — полностью потушили.

«Причина возникновения пожара связана с тепловыми проявлениями электрической природы», — отметили спасатели.