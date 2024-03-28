Атака «шахедов» на Харьковщине и два пожара: данные Мельника, полиции и ГСЧС

Ночью россияне запустили «шахедов» по Харькову, есть разрушения. БПЛА ударил по Двуречной, а в Купянске был масштабный пожар.

«Ночью рашисты продолжили свой террор и нанесли удары по областному центру, используя БПЛА. В частности, целью стал Киевский район нашего несокрушимого Харькова. Еще один вражеский БПЛА нанес удар по Двуречной, в результате чего ранение получил 67-летний местный житель», — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник утром 28 марта.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: удар по Двуречной нанесли днем 27 марта — около 13:00. Ранен гражданский мужчина.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили в результате удара беспилотника по Харькову повреждено здание кафе. Из-за обстрелов в течение суток в регионе возникли два пожара.

«Один из которых случился в городе Купянск, там горело неэксплуатируемое здание на площади 100 кв. м. Пострадавших и погибших нет», — отметили спасатели.

По данным Тимошко, по Купянску били дважды — пожар вызвала ФАБ-500, которую скинули на город днем. Ночью был артобстрел, повреждены жилые дома — и многоквартирный, и частный.

За сутки на Харьковщине — двое погибших: 59-летний мужчина в Харькове и 12-летний мальчик в Боровой.

Напомним, в 15:50 27 марта военные РФ нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Один из снарядов попал в жилой массив, второй – у Института хирургии. Повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Их состояние оценивают как легкое и среднее, детей уже выписали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Вчера, 27 марта, был первый случай, когда враг применил такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительное расстояние, с которого мог быть запущен снаряд – 70-80 км. 18 домов получили повреждения. Всем жителям предложили размещение в общежитиях.