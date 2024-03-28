Атака “шахедів” на Харківщині та дві пожежі: дані Мельника, поліції та ДСНС

Вночі росіяни запустили “шахедів” по Харкову, є руйнування. БПЛА вдарив по Дворічній, а в Куп’янську була масштабна пожежа.

“Вночі рашисти продовжили свій терор і завдали ударів по обласному центру, використовуючи БПЛА. Зокрема, метою став Київський район нашого незламного Харкова. Ще один ворожий БПЛА завдав удару Дворічній, внаслідок чого поранення отримав 67-річний місцевий житель”, – написав Мельник зранку 28 березня.

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: удару по Дворічній завдали вдень 27 березня – близько 13:00. Поранений цивільний чоловік.

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок удару безпілотника по Харкову пошкоджена будівля кафе. Через обстріли протягом доби в регіоні виникли дві пожежі.

“Одна з яких трапилася в місті Куп’янськ, там горіла будівля, що не експлуатується, на площі 100 кв. м. Постраждалих та загиблих немає”, – зазначили рятувальники.

За даними Тимошка, по Куп’янську били двічі – пожежу викликала ФАБ-500, яку скинули на місто вдень. Вночі був артобстріл, пошкоджені житлові будинки – і багатоквартирний, і приватний.

За добу на Харківщині – двоє загиблих: 59-річний чоловік у Харкові та 12-річний хлопчик у Боровій.

Нагадаємо, о 15:50 27 березня військові РФ завдали двох ударів по Шевченківському району Харкова. Один зі снарядів влучив до житлового масиву, другий – біля Інституту хірургії. Пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 осіб, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Їхній стан оцінюють як легкий і середній, дітей уже виписали. Попередньо ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Вчора, 27 березня, був перший випадок, коли ворог застосував такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна відстань, з якої міг бути запущений снаряд – 70-80 км. 18 будинків отримали ушкодження. Усім мешканцям запропонували розміщення в гуртожитках.