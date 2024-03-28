У багатоповерхівки, пошкоджені через авіаудар по Харкову, повертають світло
Енергетики подали напругу на щитові чотирьох будинків Шевченківського району, які були знеструмлені 27 березня внаслідок авіаудару РФ.
Загалом без світла зі вчорашнього дня перебувало 320 квартир, повідомили в АТ «Харківобленерго».
«Зараз споживачі двох будинків повністю заживлені. Щодо інших двох будинків, то напругу на щитові ми також подали, але там триває огляд внутрішніх мереж на предмет пошкоджень з боку КП «Харківміськліфт». Після проведення відповідних робіт усі квартири цих будинків також будуть заживлені», – зазначили в обленерго.
У пошкоджених п’ятиповерхівках також працювали й тепловики. Комунальники заповнили теплоносієм системи опалення, повідомили у КП «ХТМ».
«Вибухом відірвало батарею в одній з квартир на першому поверсі. Дефект оперативно усунули. На ранок 28 березня було обстежено 30% квартир в одному будинку і 80% в другому, який постраждав найбільше. Тепловики оглянули системи у всіх помешканнях, до яких їх пустили господарі, а також на технічному поверсі і у підвалі», – зазначили комунальники.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові 27 березня близько 15:50. Як повідомив мер Ігор Терехов, першого удару зазнав житловий масив у центрі міста, другий снаряд влучив біля Інституту хірургії. За даними облпрокуратури, пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Попередньо, ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30 – 90 кілометрів. 18 житлових будинків отримали пошкодження, вибито 800 вікон. Усім мешканцям постраждалих будинків запропонували розміщення у міських гуртожитках.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авіаудар, многоэтажки, облэнерго, обстріл, тепло, Харків, хтс;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики подали напругу на щитові чотирьох будинків Шевченківського району, які були знеструмлені 27 березня внаслідок авіаудару РФ.".