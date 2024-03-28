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У багатоповерхівки, пошкоджені через авіаудар по Харкову, повертають світло

Суспільство 15:26   28.03.2024
Вікторія Яковенко
У багатоповерхівки, пошкоджені через авіаудар по Харкову, повертають світло Фото: АО “Харківобленерго”

Енергетики подали напругу на щитові чотирьох будинків Шевченківського району, які були знеструмлені 27 березня внаслідок авіаудару РФ.

Загалом без світла зі вчорашнього дня перебувало 320 квартир, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Зараз споживачі двох будинків повністю заживлені. Щодо інших двох будинків, то напругу на щитові ми також подали, але там триває огляд внутрішніх мереж на предмет пошкоджень з боку КП «Харківміськліфт». Після проведення відповідних робіт усі квартири цих будинків також будуть заживлені», – зазначили в обленерго.

У пошкоджених п’ятиповерхівках також працювали й тепловики. Комунальники заповнили теплоносієм системи опалення, повідомили у КП «ХТМ».

«Вибухом відірвало батарею в одній з квартир на першому поверсі. Дефект оперативно усунули. На ранок 28 березня було обстежено 30% квартир в одному будинку і 80% в другому, який постраждав найбільше. Тепловики оглянули системи у всіх помешканнях, до яких їх пустили господарі, а також на технічному поверсі і у підвалі», – зазначили комунальники.

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Фото: КП “ХТМ”

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові 27 березня близько 15:50. Як повідомив мер Ігор Терехов, першого удару зазнав житловий масив у центрі міста, другий снаряд влучив біля Інституту хірургії. За даними облпрокуратури, пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Попередньо, ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30 – 90 кілометрів. 18 житлових будинків отримали пошкодження, вибито 800 вікон. Усім мешканцям постраждалих будинків запропонували розміщення у міських гуртожитках.

Читайте також: 4 багатоповерхівки у Харкові повністю відключили від електрики через удари РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики подали напругу на щитові чотирьох будинків Шевченківського району, які були знеструмлені 27 березня внаслідок авіаудару РФ.".