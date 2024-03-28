В многоэтажки, поврежденные из-за авиаудара по Харькову, возвращают свет

Энергетики подали напряжение на щитовые четырех домов Шевченковского района, которые были обесточены 27 марта в результате авиаудара РФ.

В общем без света со вчерашнего дня находилось 320 квартир, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Сейчас потребители двух домов полностью запитаны. Что касается двух других домов, то напряжение на щитовые мы также подали, но там продолжается осмотр внутренних сетей на предмет повреждений со стороны КП «Харьковгорлифт». После проведения соответствующих работ все квартиры этих домов также будут запитаны», – отметили в облэнерго.

В поврежденных пятиэтажках также работали тепловики. Коммунальщики заполнили теплоносителем системы отопления, сообщили в КП «ХТС».

«Взрывом оторвало батарею в одной из квартир на первом этаже. Дефект оперативно устранили. К утру 28 марта было обследовано 30% квартир в одном доме и 80% в другом, который пострадал больше всего. Тепловики осмотрели системы во всех помещениях, в которые их пустили хозяева, а также на техническом этаже и в подвале», — отметили коммунальщики.

Напомним, взрывы прозвучали в Харькове 27 марта около 15:50. Как сообщил мэр Игорь Терехов, первый удар пришелся по жилому массиву в центре города, второй — возле Института хирургии. По данным облпрокуратуры, повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. 18 жилых домов получили повреждения, выбито 800 окон. Всем жильцам пострадавших домов предложили размещение в городских общежитиях.