4 многоэтажки в Харькове полностью отключили от электричества из-за ударов РФ
В Министерстве энергетики Украины проинформировали об отключениях света в Харькове и области из-за ударов РФ.
В частности, в результате вчерашних вражеских атак от электроснабжения отключены 4 многоэтажных дома в Харькове – это около 320 абонентов. Также есть поврежденные линии в четырех населенных пунктах, отметили в Минэнерго.
Также действуют почасовые ограничения для 220 тысяч абонентов Харькова и ближайших территорий. Критическая инфраструктура – запитана.
«Всего в области из-за боевых действий остается обесточенными 15,4 тысяч точек учета в 62 населенных пунктах. Энергетики возобновили электроснабжение 134 точек учета в 3 населенных пунктах, которые обесточивались из-за обстрелов», — добавили в Минэнерго.
Напомним, взрывы прозвучали в Харькове 27 марта около 15:50. Как сообщил мэр Игорь Терехов, первый удар пришелся по жилому массиву в центре города, второй — возле Института хирургии. По данным облпрокуратуры, повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. 18 жилых домов получили повреждения, выбито 800 окон. Всем жильцам пострадавших домов предложили размещение в городских общежитиях.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, отключения, рф, світло, свет, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины проинформировали об отключениях света в Харькове и области из-за ударов РФ.".