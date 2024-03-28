4 многоэтажки в Харькове полностью отключили от электричества из-за ударов РФ

В Министерстве энергетики Украины проинформировали об отключениях света в Харькове и области из-за ударов РФ.

В частности, в результате вчерашних вражеских атак от электроснабжения отключены 4 многоэтажных дома в Харькове – это около 320 абонентов. Также есть поврежденные линии в четырех населенных пунктах, отметили в Минэнерго.

Также действуют почасовые ограничения для 220 тысяч абонентов Харькова и ближайших территорий. Критическая инфраструктура – запитана.

«Всего в области из-за боевых действий остается обесточенными 15,4 тысяч точек учета в 62 населенных пунктах. Энергетики возобновили электроснабжение 134 точек учета в 3 населенных пунктах, которые обесточивались из-за обстрелов», — добавили в Минэнерго.

Напомним, взрывы прозвучали в Харькове 27 марта около 15:50. Как сообщил мэр Игорь Терехов, первый удар пришелся по жилому массиву в центре города, второй — возле Института хирургии. По данным облпрокуратуры, повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. 18 жилых домов получили повреждения, выбито 800 окон. Всем жильцам пострадавших домов предложили размещение в городских общежитиях.