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4 багатоповерхівки у Харкові повністю відключили від електрики через удари РФ

Суспільство 13:02   28.03.2024
Вікторія Яковенко
4 багатоповерхівки у Харкові повністю відключили від електрики через удари РФ Фото: АТ “Харківобленерго”

У Міністерстві енергетики України проінформували щодо відключень світла у Харкові та області через удари РФ.

Зокрема, внаслідок учорашніх ворожих атак від електропостачання відключені 4 багатоповерхові будинки у Харкові – це близько 320 абонентів. Також є пошкоджені лінії у 4 населених пунктах, зазначили у Міненерго.

Також діють погодинні обмеження для 220 тисяч абонентів Харкова та прилеглих територій. Критичну інфраструктуру – заживлено.

«Всього в області через бойові дії залишається знеструмленими 15,4 тисячі точок обліку у 62 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання 134 точок обліку у 3 населених пунктах, які знеструмлювались через обстріли», – додали в Міненерго.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові 27 березня близько 15:50. Як повідомив мер Ігор Терехов, першого удару зазнав житловий масив у центрі міста, другий снаряд влучив біля Інституту хірургії. За даними облпрокуратури, пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Попередньо, ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30 – 90 кілометрів. 18 житлових будинків отримали пошкодження, вибито 800 вікон. Усім мешканцям постраждалих будинків запропонували розміщення у міських гуртожитках.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України проінформували щодо відключень світла у Харкові та області через удари РФ.".