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Авіаудар по Харкову: у якому стані постраждалі, повідомили у ХОВА

Суспільство 13:24   28.03.2024
Вікторія Яковенко
Авіаудар по Харкову: у якому стані постраждалі, повідомили у ХОВА Фото: ХОВА

В медзакладі Харкова перебувають сім людей, які постраждали внаслідок авіаудару по Шевченківському району, повідомили у ХОВА.

Як розповів в.о. гендиректора медзакладу Костянтин Лобойко вчора до лікарні шпиталізували 13 людей, із них 3 дітей (3 місяці, 1 рік 11 місяців і 9 років).

«Дітей ми обстежили та відправили до дитячої лікарні. 10 дорослих отримали допомогу в нашому закладі. 3 – амбулаторну та 7 – госпіталізовано до різних відділень, усім їм було надано первинну хірургічну обробку», – розказав Лобойко.

Він також зазначив, що наразі двоє людей – в хірургічному відділенні із пораненнями різних ділянок тіла, двоє – в нейрохірургічному відділенні №1 із травми голови, двоє – в офтальмологічному відділенні із пораненнями очей та один – у хірургічному відділенні голови та шиї.

Характер травм пацієнтів – уламкові поранення. Трьох легких пацієнти випишуть вже сьогодні, додав медик. Діти також отримали легкі уламкові поранення, від подальшої госпіталізації їхні батьки відмовились.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові 27 березня близько 15:50. Як повідомив мер Ігор Терехов, першого удару зазнав житловий масив у центрі міста, другий снаряд влучив біля Інституту хірургії. За даними облпрокуратури, пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Попередньо, ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30 – 90 кілометрів. 18 житлових будинків отримали пошкодження, вибито 800 вікон. Усім мешканцям постраждалих будинків запропонували розміщення у міських гуртожитках.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 13:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В медзакладі Харкова перебувають сім людей, які постраждали внаслідок авіаудару по Шевченківському району, повідомили у ХОВА.".