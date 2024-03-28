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Авиаудар по Харькову: в каком состоянии пострадавшие, сообщили в ХОВА

Общество 13:24   28.03.2024
Виктория Яковенко
Авиаудар по Харькову: в каком состоянии пострадавшие, сообщили в ХОВА Фото: ХОВА

В медучреждении Харькова находятся семь человек, пострадавших в результате авиаудара по Шевченковскому району, сообщили в ХОВА.

Как рассказал и. о. гендиректора медучреждения Константин Лобойко вчера в больницу госпитализировали 13 человек, из них 3 детей (3 месяца, 1 год 11 месяцев и 9 лет).

«Детей мы обследовали и отправили в детскую больницу. 10 взрослых получили помощь в нашем заведении. 3 – амбулаторная и 7 – госпитализированы в различные отделения, всем им была предоставлена первичная хирургическая обработка», — рассказал Лобойко.

Он также отметил, что два человека — в хирургическом отделении с ранениями разных участков тела, двое — в нейрохирургическом отделении №1 с травмами головы, двое — в офтальмологическом отделении с ранениями глаз и один — в хирургическом отделении головы и шеи.

Характер травм пациентов – обломочные ранения. Троих легких пациенты выпишут уже сегодня, добавил медик. Дети также получили легкие обломочные ранения, от дальнейшей госпитализации родители отказались.

Напомним, взрывы прозвучали в Харькове 27 марта около 15:50. Как сообщил мэр Игорь Терехов, первый удар пришелся по жилому массиву в центре города, второй — возле Института хирургии. По данным облпрокуратуры, повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. 18 жилых домов получили повреждения, выбито 800 окон. Всем жильцам пострадавших домов предложили размещение в городских общежитиях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 13:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В медучреждении Харькова находятся семь человек, пострадавших в результате авиаудара по Шевченковскому району, сообщили в ХОВА.".