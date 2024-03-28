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У Харкові чутно вибух: Мельник закликав бути в укриттях

Події 15:54   28.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чутно вибух: Мельник закликав бути в укриттях

Близько 15:50 у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.

Бути в укриттях закликав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:50 у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.".