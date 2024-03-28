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В Харькове слышен взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях

Происшествия 15:54   28.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове слышен взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях

Около 15:50 в Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города.

Быть в укрытиях призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:50 в Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города.".