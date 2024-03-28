Терехов – про наслідки “прильотів” та ситуацію з електрикою в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що внаслідок двох “прильотів” за минулу добу в місті пошкоджені 19 будинків, там необхідно підключати електрику, газ та воду.

“Сьогодні працюємо на таких двох локаціях, там, де були прильоти. “Приліт”, який був вчора – новітньою зброєю росіяни вдарили. І “прильоти”, які були вночі. Постраждали житлові будинки, постраждав ресторан. Він практично зруйнований. Хочу сказати, що за ці два прильоти були пошкоджені 19 будинків. Наші комунальні підприємства працювали до пізньої ночі, почали працювати з самого ранку. Зараз працюємо теж. Нам потрібно буде відновити електропостачання, газопостачання, водопостачання в ці житлові будинки“, – сказав Терехов.

Він повідомив, що в місті так само діють графіки відключення електрики після масованого ракетного удару по енергетиці країни.

“Я вважаю, що ворог намагався повністю знеструмити наше місто. Так воно, до речі, й було. Завдяки нашим енергетикам, нашим комунальним підприємствам, які працювали цілодобово, вдалося частково відновити електропостачання в місто. Але ситуація дуже-дуже напружена, вона дуже серйозна. І ми маємо відключення по всіх районах міста Харкова. Є графік, який дійсно витримується – десь є збої, як ви розумієте, бо це не залежить від нас. Але приблизно по шість годин є відключення у всіх районах міста Харкова”, – повідомив мер.

Він зазначив, що Харків отримує допомогу й від керівництва країни, й від міжнародних партнерів у відновленні.

“Я вдячний усім, хто приєднується до нас. Це і працівники ДСНС, які приїхали та усувають певну аварійність. Це і волонтери, і просто харків’яни, які допомагають нам. Ми харків’яни, ми разом і ми разом переможемо”, – наголосив Терехов.