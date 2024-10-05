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Новини Харкова – головне за 5 жовтня: понад пів сотні пожеж в екосистемах

Події 07:52   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Новини Харкова – головне за 5 жовтня: понад пів сотні пожеж в екосистемах Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:52

Понад пів сотні пожеж сталося в природних екосистемах Харківщини за добу

У пресслужбі ГУ ДСНС в Харківській області поінформували про пожежі, що виникли в регіоні за добу. Більшість загорянь сталися в природних екосистемах, низка – через обстріли.

Зокрема, за добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів – в Куп’янському районі області та Шевченківському районі Харкова. Усі загоряння погасили.

Також 54 пожежі виникли у природних екосистемах, горіло понад 56,4 га.

06:58

На Харківщині тривога лунала усю ніч

Сирена звучала в Харкові і області о 22:27. Про її причину у Повітряних силах ЗСУ не повідомляли.

О 04:32 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБів і закликав жителів регіону бути в укриттях.

О 05:39 пролунав відбій. Проте вже близько 06:00 на Харківщині знову оголосили повітряну тривогу. У ПС ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

Станом на 06:58 тривога на Харківщині – актуальна.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 07:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".