Новини Харкова – головне за 5 жовтня: понад пів сотні пожеж в екосистемах

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07:52

Понад пів сотні пожеж сталося в природних екосистемах Харківщини за добу

У пресслужбі ГУ ДСНС в Харківській області поінформували про пожежі, що виникли в регіоні за добу. Більшість загорянь сталися в природних екосистемах, низка – через обстріли.

Зокрема, за добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів – в Куп’янському районі області та Шевченківському районі Харкова. Усі загоряння погасили.

Також 54 пожежі виникли у природних екосистемах, горіло понад 56,4 га.

06:58

На Харківщині тривога лунала усю ніч

Сирена звучала в Харкові і області о 22:27. Про її причину у Повітряних силах ЗСУ не повідомляли.

О 04:32 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБів і закликав жителів регіону бути в укриттях.

О 05:39 пролунав відбій. Проте вже близько 06:00 на Харківщині знову оголосили повітряну тривогу. У ПС ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

Станом на 06:58 тривога на Харківщині – актуальна.