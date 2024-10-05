Новини Харкова – головне за 5 жовтня: понад пів сотні пожеж в екосистемах
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:52
Понад пів сотні пожеж сталося в природних екосистемах Харківщини за добу
У пресслужбі ГУ ДСНС в Харківській області поінформували про пожежі, що виникли в регіоні за добу. Більшість загорянь сталися в природних екосистемах, низка – через обстріли.
Зокрема, за добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів – в Куп’янському районі області та Шевченківському районі Харкова. Усі загоряння погасили.
Також 54 пожежі виникли у природних екосистемах, горіло понад 56,4 га.
06:58
На Харківщині тривога лунала усю ніч
Сирена звучала в Харкові і області о 22:27. Про її причину у Повітряних силах ЗСУ не повідомляли.
О 04:32 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБів і закликав жителів регіону бути в укриттях.
О 05:39 пролунав відбій. Проте вже близько 06:00 на Харківщині знову оголосили повітряну тривогу. У ПС ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.
Станом на 06:58 тривога на Харківщині – актуальна.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: ВС, ЗСУ, Мельник, ночь, опасность, отбой, ракетная, сирена, тревога, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 07:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".