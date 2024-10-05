«Процедуру проводила шарлатанка»: деталі загибелі клієнтки салону в Харкові
Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці справи щодо вбивства клієнтки косметологічного салону в Харкові. За його даними, жертва робила корекцію фігури у закладі.
«Вона прийшла за модною процедуру по догляду за тілом. Робити все мала хазяйка клініки – називала себе хірургом, навіть на дверях кабінету, де проводила маніпуляції, була табличка – операційна. Працювати мали над зоною живота. Та в якийсь момент все пішло геть не так, як треба. Пацієнтці стало погано, потім ще гірше. Весь процес зафіксований на камерах – на відео видно, як пацієнтка спочатку вигинається від болю, потім дико кричить, б’ється в конвульсіях. А за декілька хвилин просто помирає. Персонал намагався її реанімувати, але не змогли», – написав Болвінов.
За його даними, судмедексперти були шоковані аналізами жертви – майже в 15 разів було перевищення дози лідокаїну. На тілі загиблої виявили 59 слідів від ін’єкцій.
«Чому так сталося, встановити вдалося майже одразу. Процедуру проводила шарлатанка, яка видавала себе за хірурга. За спеціальністю вона провізор-косметолог, навчалася на лікаря в ХНУ ім. Каразіна, але була лише інтерном. Жодного права проводити такі маніпуляції з клієнтами у неї не було. Сама псевдо-хірург після трагедії в клініці спробувала заперечувати, що взагалі не проводила процедуру. Потім намагалася перекласти провину на медсестру. А пізніше просто відмовилася говорити», – додав Болвінов.
Він також зазначив, що підозрювана і раніше проводила подібні маніпуляції без ліцензії.
«Однією з жертв стала жінка, яка прийшла для корекції стегон. Вона залишилася жива, але постраждала – отримала подвійну дозу лідокаїну. Ця пацієнтка розповіла слідчим, що їй довелося відновлювати своє здоров’я після походу до шарлатанки», – продовжив Болвінов.
Наразі підозрювану позбавили права надавати послуги, а в клініці не можна проводити навіть найпростіші косметологічні процедури.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 15:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці справи щодо вбивства клієнтки косметологічного салону в Харкові. За його даними, жертва робила корекцію фігури у закладі.".