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«Процедуру проводила шарлатанка»: детали дела об убийстве в салоне в Харькове

Общество 15:07   05.10.2024
Виктория Яковенко
«Процедуру проводила шарлатанка»: детали дела об убийстве в салоне в Харькове Фото: Сергей Болвинов

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности дела об убийстве клиентки косметологического салона в Харькове. По его данным, жертва производила коррекцию фигуры в заведении.

«Она пришла за модной процедурой по уходу за телом. Делала все хозяйка клиники – называла себя хирургом, даже на дверях кабинета, где проводила манипуляции, была табличка – операционная. Работали над зоной живота. Но в какой-то момент все пошло совсем не так, как надо. Пациентке стало плохо, потом еще хуже. Весь процесс зафиксирован на камерах – на видео видно, как пациентка сначала изгибается от боли, потом дико кричит, дерется в конвульсиях. А через несколько минут просто умирает. Персонал пытался ее реанимировать, но не смогли», – написал Болвинов.

По его данным, судмедэксперты были шокированы анализами жертвы – почти в 15 раз превышена дозы лидокаина. На теле погибшей обнаружили 59 следов от инъекций.

«Почему это произошло, установить удалось почти сразу. Процедуру проводила шарлатанка, выдававшая себя за хирурга. По специальности она провизор-косметолог, училась на врача в ХНУ им. Каразина, но была только интерном. Никакого права проводить такие манипуляции с клиентами у нее не было. Сама псевдохирург после трагедии в клинике попыталась отрицать, что вообще не проводила процедуру. Затем пыталась переложить вину на медсестру. А позже просто отказалась говорить», – добавил Болвинов.

Он также отметил, что подозреваемая и раньше проводила подобные манипуляции без лицензии.

«Одной из жертв стала женщина, пришедшая на коррекцию бедер. Она осталась жива, но пострадала – получила двойную дозу лидокаина. Эта пациентка рассказала следователям, что ей пришлось восстанавливать свое здоровье после похода к шарлатанке», — продолжил Болвинов.

Подозреваемую лишили права предоставлять услуги, а в клинике нельзя проводить даже самые простые косметологические процедуры.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 15:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности дела об убийстве клиентки косметологического салона в Харькове. По его данным, жертва производила коррекцию фигуры в заведении.".