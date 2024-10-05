Два бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Три бої закінчилися, ще два – тривають.

Інформації про Харківський напрямок у зведенні Генштабу немає.