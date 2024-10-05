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Два бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00

Суспільство 16:35   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Два бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Три бої закінчилися, ще два – тривають.

Інформації про Харківський напрямок у зведенні Генштабу немає.

ГШ сводка
скриншот
ГШ сводка
скриншот

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 16:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".