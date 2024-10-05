Два бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Три бої закінчилися, ще два – тривають.
Інформації про Харківський напрямок у зведенні Генштабу немає.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, генштаб, зведення, ЗСУ, Купянское, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 16:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".