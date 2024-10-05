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Два боя продолжаются на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00

Общество 16:35   05.10.2024
Виктория Яковенко
Два боя продолжаются на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг совершил пять штурмов недалеко от Новоосинового и Лозовой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Три боя закончились, еще два – продолжаются.

Информации о Харьковском направлении в сводке Генштаба нет.

ГШ сводка
скриншот
ГШ сводка
скриншот

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 16:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг совершил пять штурмов недалеко от Новоосинового и Лозовой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".