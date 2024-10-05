Два боя продолжаются на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении враг совершил пять штурмов недалеко от Новоосинового и Лозовой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Три боя закончились, еще два – продолжаются.
Информации о Харьковском направлении в сводке Генштаба нет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 16:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг совершил пять штурмов недалеко от Новоосинового и Лозовой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".