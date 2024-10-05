Два боя продолжаются на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00

На Купянском направлении враг совершил пять штурмов недалеко от Новоосинового и Лозовой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Три боя закончились, еще два – продолжаются.

Информации о Харьковском направлении в сводке Генштаба нет.