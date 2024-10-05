Оккупанты отказываются от задач вблизи Лукьянцев и Глубокого – ОТГВ «Харьков»
О ситуации на Харьковском направлении за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков» утром 5 октября. В частности рассказали, что происходит в районах Глубокого, Лукьянцев, Тихого и Волчанска.
«В районе Глубокого противник совершает одиночные перемещения личного состава, пытается проводить логистическое обеспечение передовых позиций с применением БпЛА. В то же время из-за высокой активности БпЛА СОУ отмечаются случаи отказа личного состава противника от выполнения поставленных задач. Недалеко от Лукьянцев враг закрепляется на занимаемых позициях, проводит инженерные работы. На передовых позициях 7 отдельного мотострелкового полка отмечается наличие личного состава противника, которые также отказываются от выполнения задач», – сообщили защитники.
В районе Тихого враг вел воздушную разведку. В Волчанске – восполняет потери. Кроме этого, применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по Агрегатному заводу, добавили воины.
Потери врага за прошедшие сутки составили 103 человека, из них безвозвратные – 39, санитарные – 64. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, оккупанты, окупанти, ОТГВ "Харьков", потери, ситуация, удар, фронт;
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков» утром 5 октября. В частности рассказали, что происходит в районах Глубокого, Лукьянцев, Тихого и Волчанска.".