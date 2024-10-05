Оккупанты отказываются от задач вблизи Лукьянцев и Глубокого – ОТГВ «Харьков»

О ситуации на Харьковском направлении за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков» утром 5 октября. В частности рассказали, что происходит в районах Глубокого, Лукьянцев, Тихого и Волчанска.

«В районе Глубокого противник совершает одиночные перемещения личного состава, пытается проводить логистическое обеспечение передовых позиций с применением БпЛА. В то же время из-за высокой активности БпЛА СОУ отмечаются случаи отказа личного состава противника от выполнения поставленных задач. Недалеко от Лукьянцев враг закрепляется на занимаемых позициях, проводит инженерные работы. На передовых позициях 7 отдельного мотострелкового полка отмечается наличие личного состава противника, которые также отказываются от выполнения задач», – сообщили защитники.

В районе Тихого враг вел воздушную разведку. В Волчанске – восполняет потери. Кроме этого, применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по Агрегатному заводу, добавили воины.

Потери врага за прошедшие сутки составили 103 человека, из них безвозвратные – 39, санитарные – 64. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники.