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Окупанти відмовляються від завдань біля Лук’янців і Глибокого – ОТУВ «Харків»

Суспільство 11:13   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Окупанти відмовляються від завдань біля Лук’янців і Глибокого – ОТУВ «Харків» Фото: ОТУВ “Харків”

Про ситуацію на Харківському напрямку за добу повідомили в ОТУВ «Харків» вранці 5 жовтня. Зокрема розповіли, що відбуваються в районах Глибокого, Лук’янців, Тихого і Вовчанська.

«В районі Глибокого противник здійснює поодинокі переміщення особового складу, намагається проводити логістичне забезпечення передових позицій із застосуванням БпЛА. Водночас, через високу активність БпЛА СОУ відмічаються випадки відмови особового складу противника від виконання поставлених завдань. Неподалік Лукʼянців ворог закріплюється на займаних позиціях,  проводить інженерні роботи. На передових позиціях 7 окремого мотострілецького полку відмічається наявність особового складу противника, що також відмовляється від виконання завдань», – повідомили захисники.

В районі Тихого ворог вів повітряну розвідку. У Вовчанську – поповнює втрати. Крім цього, застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по Агрегатному заводу, додали воїни.

Втрати ворога за минулу добу склали 103 особи, з них безповоротні – 39, санітарні – 64. Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 80 одиниць озброєння та військової техніки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку за добу повідомили в ОТУВ «Харків» вранці 5 жовтня. Зокрема розповіли, що відбуваються в районах Глибокого, Лук’янців, Тихого і Вовчанська.".