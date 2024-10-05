Авіаудар по Харкову, понад 20 атак в області: дані Генштабу на ранок

Впродовж доби окупанти завдали авіаудару по Харкову, також ворожа авіація атакувала населені пункти Вовчанськ, Білаші та Глушківка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бої в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.