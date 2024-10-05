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Авіаудар по Харкову, понад 20 атак в області: дані Генштабу на ранок

Суспільство 08:22   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Авіаудар по Харкову, понад 20 атак в області: дані Генштабу на ранок Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби окупанти завдали авіаудару по Харкову, також ворожа авіація атакувала населені пункти Вовчанськ, Білаші та Глушківка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бої в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

сводка ГШ по Харьковщине
скриншот
сводка ГШ по Харьковщине
скриншот

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Авіаудар по Харкову, понад 20 атак в області: дані Генштабу на ранок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби окупанти завдали авіаудару по Харкову, також ворожа авіація атакувала населені пункти Вовчанськ, Білаші та Глушківка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".