Авіаудар по Харкову, понад 20 атак в області: дані Генштабу на ранок
Фото: Генштаб ЗСУ
Впродовж доби окупанти завдали авіаудару по Харкову, також ворожа авіація атакувала населені пункти Вовчанськ, Білаші та Глушківка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бої в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авіаудар, атаки, бои, генштаб, зведення, область, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 08:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж доби окупанти завдали авіаудару по Харкову, також ворожа авіація атакувала населені пункти Вовчанськ, Білаші та Глушківка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".