ISW: РФ просунулась у Вовчанську, поблизу Липців СОУ провели успішну операцію
Російські війська нещодавно незначно просунулися у Вовчанську на Харківщині, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні кадри. За їхніми даними, окупанти мали успіх вздовж вулиць Колокольцевої та Пушкінської у центрі міста.
В ISW додали, що речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев 3 жовтня заявив, що ЗС РФ знизили темп наступальних операцій у Вовчанську, при цьому вони продовжують поповнювати штурмові групи.
«Харківська група військ повідомила 4 жовтня, що українські війська нещодавно провели успішну операцію та захопили сім російських позицій на північ від Липців, а один блогер заявив, що російські війська відбили українські контратаки в цьому районі», – додали аналітики.
Крім цього, російський блогер повідомив, що окупанти просунулися до східної околиці Колісниківки Куп’янського району і на південний схід від населеного пункту, хоча ISW цього не підтверджує.
«Російський блогер заявив, що російські війська намагаються перекрити шосе Р-79 Курилівка-Борова між Колісниківкою та Кругляківкою і вийти до річки Оскіл», – продовжили аналітики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, аналитики, вовчанськ, ВС РФ, карта, липцы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 07:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська нещодавно незначно просунулися у Вовчанську на Харківщині, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні кадри. За їхніми даними, окупанти мали успіх вздовж вулиць Колокольцевої та Пушкінської у центрі міста.".