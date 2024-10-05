ISW: РФ просунулась у Вовчанську, поблизу Липців СОУ провели успішну операцію

Російські війська нещодавно незначно просунулися у Вовчанську на Харківщині, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні кадри. За їхніми даними, окупанти мали успіх вздовж вулиць Колокольцевої та Пушкінської у центрі міста.

В ISW додали, що речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев 3 жовтня заявив, що ЗС РФ знизили темп наступальних операцій у Вовчанську, при цьому вони продовжують поповнювати штурмові групи.

«Харківська група військ повідомила 4 жовтня, що українські війська нещодавно провели успішну операцію та захопили сім російських позицій на північ від Липців, а один блогер заявив, що російські війська відбили українські контратаки в цьому районі», – додали аналітики.

Крім цього, російський блогер повідомив, що окупанти просунулися до східної околиці Колісниківки Куп’янського району і на південний схід від населеного пункту, хоча ISW цього не підтверджує.

«Російський блогер заявив, що російські війська намагаються перекрити шосе Р-79 Курилівка-Борова між Колісниківкою та Кругляківкою і вийти до річки Оскіл», – продовжили аналітики.