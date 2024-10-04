СОУ вдалося призупинити ворога на Куп’янському напрямку, йдуть бої – Ахіллес

На Харківському напрямку інтенсивність боїв – вище середнього. Останні три місяці ворог не має успіхів на цій лінії фронту, повідомив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко. Ситуація у Куп’янську – складніша.

«Для противника є завдання, якщо ми говоримо про напрямок Глибокого – найкоротша відстань до адмінмеж Харкова, – це максимально наблизитись до самого міста, з подальшим взяттям під вогневий контроль окремі райони. Якщо ми кажемо про Вовчанськ – це повна окупація міста», – зазначив Федоренко.

Однак, за словами Ахіллеса, Курська операція дала необхідну паузу, тобто зниження інтенсивності на полі бою на Харківщині. Цей час Сили оборони використали на користь, заявив Федоренко. Як наслідок, останні три місяці противник успіхів не має.

«Противник не виконав задачі по Вовчанську, не дали зробити це СОУ. Попри те, що місто майже стерте вщент, СОУ утримують позиції і більша частина міста знаходиться під контролем СОУ», – додав Федоренко.

Складніша ситуація у Куп’янську, продовжив Федоренко.

«Якщо казати про напрямок до лівого берега Оскола, напрямок Колісниківки, Кругляківки, ворог намагається тиснути, мав певні тактичні успіхи, вони неспівмірні з втратами, які противник поніс на полі бою. Наразі СОУ вдалося призупинити противника, точаться жорстокі бої», – сказав Ахіллес.

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