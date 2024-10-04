В ISW прокоментували наступ РФ у районі Колісниківки
У ранковому зведенні 4 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на Харківщині.
Ворог не залишає спроб просунутися на півночі Харківщини. Протягом доби окупанти продовжили штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Тихого. Однак в ISW не побачили змін на цій ділянці фронту.
Також ЗС РФ намагалися наступати і на Куп’янському напрямі.
“Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Первомайського і Синьківки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська поблизу Курилівки і Піщаного, на північний захід від Сватового поблизу Стельмахівки”, – зазначили аналітики.
І попри заяви авторів карти Deep State про просування росіян у Колісніківки, в ISW поки не знайшли цьому підтверджень.
Читайте також: Аналітики Deep State заявили про просування РФ у Колесниківки
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, зведення, куп'янск, наступ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В ISW прокоментували наступ РФ у районі Колісниківки»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 07:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 4 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на Харківщині. ".