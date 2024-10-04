Live
  • Пт 04.10.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

В ISW прокоментували наступ РФ у районі Колісниківки

Україна 07:46   04.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
В ISW прокоментували наступ РФ у районі Колісниківки

У ранковому зведенні 4 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на Харківщині. 

Ворог не залишає спроб просунутися на півночі Харківщини. Протягом доби окупанти продовжили штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Тихого. Однак в ISW не побачили змін на цій ділянці фронту.

Також ЗС РФ намагалися наступати і на Куп’янському напрямі.

“Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Первомайського і Синьківки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська поблизу Курилівки і Піщаного, на північний захід від Сватового поблизу Стельмахівки”, – зазначили аналітики.

І попри заяви авторів карти Deep State про просування росіян у Колісніківки, в ISW поки не знайшли цьому підтверджень.

Читайте також: Аналітики Deep State заявили про просування РФ у Колесниківки 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
03.10.2024, 11:41
Вісім мешканців Харківщини постраждали через обстріли за добу – Синєгубов
Вісім мешканців Харківщини постраждали через обстріли за добу – Синєгубов
04.10.2024, 08:47
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
03.10.2024, 22:06
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
03.10.2024, 11:54
ДСНС: 72 пожежі було в природних екосистемах, 5 через обстріли Харківщини
ДСНС: 72 пожежі було в природних екосистемах, 5 через обстріли Харківщини
04.10.2024, 08:19
В ISW прокоментували наступ РФ у районі Колісниківки
В ISW прокоментували наступ РФ у районі Колісниківки
04.10.2024, 07:46

Новини за темою:

10:05
В ISW прокоментували просування РФ на півночі від Харкова
07:59
ISW: окупанти посилено штурмують Вовчанськ і просунулися у бік Харкова
07:43
ISW: РФ просунулася на півночі від Харкова, штурми біля Куп’янська безуспішні
07:33
Хто контролює Вовчанський агрегатний завод – пояснення ISW
07:51
ISW: ЗС РФ знаходяться за три кілометри від річки Оскіл на Харківщині

Ви читали новину: «В ISW прокоментували наступ РФ у районі Колісниківки»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 07:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 4 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на Харківщині. ".