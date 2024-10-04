В ISW прокоментували наступ РФ у районі Колісниківки

У ранковому зведенні 4 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на Харківщині.

Ворог не залишає спроб просунутися на півночі Харківщини. Протягом доби окупанти продовжили штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Тихого. Однак в ISW не побачили змін на цій ділянці фронту.

Також ЗС РФ намагалися наступати і на Куп’янському напрямі.

“Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Первомайського і Синьківки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська поблизу Курилівки і Піщаного, на північний захід від Сватового поблизу Стельмахівки”, – зазначили аналітики.

І попри заяви авторів карти Deep State про просування росіян у Колісніківки, в ISW поки не знайшли цьому підтверджень.