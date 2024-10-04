В ISW прокомментировали наступление РФ в районе Колесниковки
В утренней сводке 4 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации в Харьковской области.
Враг не оставляет попыток продвинуться на севере Харьковщины. В течение суток оккупанты продолжили штурмовать наши позиции около Волчанска и Тихого. Однако в ISW не увидели изменений на этом участке фронта.
Также ВС РФ пытались наступать и на Купянском направлении.
«Российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Первомайского и Синьковки, восточнее Купянска вблизи Петропавловки, юго-восточнее Купянска вблизи Куриловки и Песчаного, северо-западнее Сватового близ Стельмаховки», – отметили аналитики.
И несмотря на заявления авторов карты Deep State о продвижении россиян у Колесниковки, в ISW пока не нашли этому подтверждений.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, зведення, купянск, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 07:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 4 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации в Харьковской области. ".