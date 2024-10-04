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В ISW прокомментировали наступление РФ в районе Колесниковки

Украина 07:46   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В ISW прокомментировали наступление РФ в районе Колесниковки

В утренней сводке 4 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации в Харьковской области. 

Враг не оставляет попыток продвинуться на севере Харьковщины. В течение суток оккупанты продолжили штурмовать наши позиции около Волчанска и Тихого. Однако в ISW не увидели изменений на этом участке фронта.

Также ВС РФ пытались наступать и на Купянском направлении.

«Российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Первомайского и Синьковки, восточнее Купянска вблизи Петропавловки, юго-восточнее Купянска вблизи Куриловки и Песчаного, северо-западнее Сватового близ Стельмаховки», – отметили аналитики.

И несмотря на заявления авторов карты Deep State о продвижении россиян у Колесниковки, в ISW пока не нашли этому подтверждений.

Читайте также: Аналитики Deep State заявили о продвижении РФ у Колесниковки 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 07:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 4 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации в Харьковской области. ".