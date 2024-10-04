СОУ удалось приостановить врага на Купянском направлении, идут бои – Ахиллес
На Харьковском направлении интенсивность боев – выше среднего. Последние три месяца враг не имеет успехов на этой линии фронта, сообщил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко. Ситуация в Купянске – более сложная.
«Для противника есть задача, если мы говорим о направлении Глубокого – кратчайшее расстояние до админграниц Харькова, – это максимально приблизиться к самому городу, с последующим взятием под огневой контроль отдельные районы. Если мы говорим о Волчанске – это полная оккупация города», — сказал Федоренко.
Однако, по словам Ахиллеса, Курская операция дала необходимую паузу, то есть снижение интенсивности на поле боя в Харьковской области. Это время Силы обороны использовали с пользой, заявил Федоренко. Как следствие, последние три месяца противник успехов не имеет.
«Противник не выполнил задачи по Волчанску, не дали сделать это СОУ. Несмотря на то, что город почти стерт полностью, СОУ удерживают позиции и большая часть города находится под контролем СОУ», — добавил Федоренко.
Более сложная ситуация в Купянске, продолжил Федоренко.
«Если говорить о направлении к левому берегу Оскола, направлению Колесниковки, Кругляковки, враг пытается давить, имел определенные тактические успехи, они несоразмерны с потерями, которые противник понес на поле боя. Сейчас СОУ удалось приостановить противника, идут жестокие бои», — сказал Ахиллес.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, бои, волчанск, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 13:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении интенсивность боев – выше среднего. Последние три месяца враг не имеет успехов на этой линии фронта, сообщил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко. Ситуация в Купянске – более сложная.".