ISW: РФ продвинулась в Волчанске, вблизи Липцев СОУ провели успешную операцию
Российские войска недавно незначительно продвинулись в Волчанске на Харьковщине, сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные кадры. По их данным, оккупанты имели успех вдоль улиц Колокольцевой и Пушкинской в центре города.
В ISW добавили, что спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев 3 октября заявил, что ВС РФ снизили темп наступательных операций в Волчанске, при этом они продолжают пополнять штурмовые группы.
«Харьковская группа войск сообщила 4 октября, что украинские войска недавно провели успешную операцию и захватили семь российских позиций к северу от Липцев, а один блогер заявил, что российские войска отбили украинские контратаки в этом районе», — добавили аналитики.
Кроме этого, российский блогер сообщил, что оккупанты продвинулись к восточной окраине Колесниковки Купянского района и к юго-востоку от населенного пункта, хотя ISW этого не подтверждает.
«Российский блогер заявил, что российские войска пытаются перекрыть шоссе Р-79 Куриловка-Боровая между Колесниковкой и Кругляковкой и выйти к реке Оскол», – продолжили аналитики.
Читайте также: СОУ удалось приостановить врага на Купянском направлении, идут бои – Ахиллес
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, аналитики, волчанск, ВС РФ, карта, липцы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: РФ продвинулась в Волчанске, вблизи Липцев СОУ провели успешную операцию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 07:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска недавно незначительно продвинулись в Волчанске на Харьковщине, сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные кадры. По их данным, оккупанты имели успех вдоль улиц Колокольцевой и Пушкинской в центре города.".