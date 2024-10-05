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ISW: РФ продвинулась в Волчанске, вблизи Липцев СОУ провели успешную операцию

Общество 07:08   05.10.2024
Виктория Яковенко
ISW: РФ продвинулась в Волчанске, вблизи Липцев СОУ провели успешную операцию

Российские войска недавно незначительно продвинулись в Волчанске на Харьковщине, сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные кадры. По их данным, оккупанты имели успех вдоль улиц Колокольцевой и Пушкинской в ​​центре города.

В ISW добавили, что спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев 3 октября заявил, что ВС РФ снизили темп наступательных операций в Волчанске, при этом они продолжают пополнять штурмовые группы.

«Харьковская группа войск сообщила 4 октября, что украинские войска недавно провели успешную операцию и захватили семь российских позиций к северу от Липцев, а один блогер заявил, что российские войска отбили украинские контратаки в этом районе», — добавили аналитики.

Волчанск продвижение
Карта: ISW

Кроме этого, российский блогер сообщил, что оккупанты продвинулись к восточной окраине Колесниковки Купянского района и к юго-востоку от населенного пункта, хотя ISW этого не подтверждает.

«Российский блогер заявил, что российские войска пытаются перекрыть шоссе Р-79 Куриловка-Боровая между Колесниковкой и Кругляковкой и выйти к реке Оскол», – продолжили аналитики.

Купянск ситуация
Карта: ISW

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 07:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска недавно незначительно продвинулись в Волчанске на Харьковщине, сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные кадры. По их данным, оккупанты имели успех вдоль улиц Колокольцевой и Пушкинской в ​​центре города.".