ISW: РФ продвинулась в Волчанске, вблизи Липцев СОУ провели успешную операцию

Российские войска недавно незначительно продвинулись в Волчанске на Харьковщине, сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на геолокационные кадры. По их данным, оккупанты имели успех вдоль улиц Колокольцевой и Пушкинской в ​​центре города.

В ISW добавили, что спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев 3 октября заявил, что ВС РФ снизили темп наступательных операций в Волчанске, при этом они продолжают пополнять штурмовые группы.

«Харьковская группа войск сообщила 4 октября, что украинские войска недавно провели успешную операцию и захватили семь российских позиций к северу от Липцев, а один блогер заявил, что российские войска отбили украинские контратаки в этом районе», — добавили аналитики.

Кроме этого, российский блогер сообщил, что оккупанты продвинулись к восточной окраине Колесниковки Купянского района и к юго-востоку от населенного пункта, хотя ISW этого не подтверждает.

«Российский блогер заявил, что российские войска пытаются перекрыть шоссе Р-79 Куриловка-Боровая между Колесниковкой и Кругляковкой и выйти к реке Оскол», – продолжили аналитики.