Авиаудар по Харькову, более 20 атак в области: данные Генштаба на утро

В течение суток оккупанты нанесли авиаудар по Харькову, также вражеская авиация атаковала населенные пункты Волчанск, Белаши и Глушковка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло четыре боя в районах Старицы, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 22. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.