Авиаудар по Харькову, более 20 атак в области: данные Генштаба на утро
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток оккупанты нанесли авиаудар по Харькову, также вражеская авиация атаковала населенные пункты Волчанск, Белаши и Глушковка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло четыре боя в районах Старицы, Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 22. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, бои, генштаб, зведення, область, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 08:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток оккупанты нанесли авиаудар по Харькову, также вражеская авиация атаковала населенные пункты Волчанск, Белаши и Глушковка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.".