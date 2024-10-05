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Авиаудар по Харькову, более 20 атак в области: данные Генштаба на утро

Общество 08:22   05.10.2024
Виктория Яковенко
Авиаудар по Харькову, более 20 атак в области: данные Генштаба на утро Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток оккупанты нанесли авиаудар по Харькову, также вражеская авиация атаковала населенные пункты Волчанск, Белаши и Глушковка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло четыре боя в районах Старицы, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 22. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

сводка ГШ по Харьковщине
скриншот
сводка ГШ по Харьковщине
скриншот

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток оккупанты нанесли авиаудар по Харькову, также вражеская авиация атаковала населенные пункты Волчанск, Белаши и Глушковка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.".