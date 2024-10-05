В районі Харкова – ворожі БпЛА – Мельник

В районі Харкова помічені ворожі БпЛА, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!», – пише Мельник.

У Повітряних силах ЗСУ близько 21:00 повідомляли про ударні БпЛА на Харківщині, вони тримають південний курс.