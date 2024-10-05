В районі Харкова – ворожі БпЛА – Мельник
В районі Харкова помічені ворожі БпЛА, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
«Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!», – пише Мельник.
У Повітряних силах ЗСУ близько 21:00 повідомляли про ударні БпЛА на Харківщині, вони тримають південний курс.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, Мельник, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 21:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В районі Харкова помічені ворожі БпЛА, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".