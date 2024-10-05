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В районе Харькова – вражеские БпЛА – Мельник

Происшествия 21:18   05.10.2024
Виктория Яковенко
В районе Харькова – вражеские БпЛА – Мельник

В районе Харькова замечены вражеские БпЛА, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«Не покидайте укрытие. Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено!» — пишет Мельник.

В Воздушных силах ВСУ около 21:00 сообщали об ударных БпЛА в Харьковской области, они держат южный курс.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 21:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Харькова замечены вражеские БпЛА, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".