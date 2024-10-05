В районе Харькова – вражеские БпЛА – Мельник

В районе Харькова замечены вражеские БпЛА, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«Не покидайте укрытие. Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено!» — пишет Мельник.

В Воздушных силах ВСУ около 21:00 сообщали об ударных БпЛА в Харьковской области, они держат южный курс.