В районе Харькова – вражеские БпЛА – Мельник
В районе Харькова замечены вражеские БпЛА, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«Не покидайте укрытие. Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено!» — пишет Мельник.
В Воздушных силах ВСУ около 21:00 сообщали об ударных БпЛА в Харьковской области, они держат южный курс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 21:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Харькова замечены вражеские БпЛА, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.".