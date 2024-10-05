Харківщина у вогні: за добу – понад пів сотні пожеж в природних екосистемах

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про пожежі, що виникли в регіоні за добу. Більшість загорянь сталися в природних екосистемах, низка – через обстріли.

Зокрема, за добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів – в Куп’янському районі області та Шевченківському районі Харкова. Усі загоряння загасили.

Також 54 пожежі виникли у природних екосистемах, горіло понад 56,4 га.