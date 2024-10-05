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Харківщина у вогні: за добу – понад пів сотні пожеж в природних екосистемах

Суспільство 07:49   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Харківщина у вогні: за добу – понад пів сотні пожеж в природних екосистемах Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про пожежі, що виникли в регіоні за добу. Більшість загорянь сталися в природних екосистемах, низка – через обстріли.

Зокрема, за добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів – в Куп’янському районі області та Шевченківському районі Харкова. Усі загоряння загасили.

Також 54 пожежі виникли у природних екосистемах, горіло понад 56,4 га.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 07:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про пожежі, що виникли в регіоні за добу. Більшість загорянь сталися в природних екосистемах, низка – через обстріли.".