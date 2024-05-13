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Масштабна пожежа сталася на Харківщині: її гасили 60 рятувальників (відео)

Події 11:16   13.05.2024
Вікторія Яковенко
Масштабна пожежа сталася на Харківщині: її гасили 60 рятувальників (відео)

У селищі Васищеве горіла виробничо-складська будівля.

Як розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області, повідомлення про пожежу рятувальники отримали 13 травня о 03:57. Зазначається, що пожежа охопила всю площу будівлі, яка складала 1500 кв.м. Там зберігалася готова продукція – поліетиленова плівка.

Загалом в гасінні пожежі брали участь 10 пожежних автоцистерн та 60 рятувальників.

О 06:04 пожежу вдалось локалізувати, о 09:40 – ліквідувати повністю. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 11:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Васищеве горіла виробничо-складська будівля.".