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Російські обстріли викликали на Харківщині п’ять пожеж, перебиті газопроводи

Події 10:46   13.05.2024
Оксана Горун
Російські обстріли викликали на Харківщині п’ять пожеж, перебиті газопроводи Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

За інформацією обласного ГУ ДСНС України, пожежі виникли в районі Борової, Куп’янському районі, на окружній Харкова та в Козачій Лопані на Харківщині. 

“Протягом доби ворожі війська спричинили п’ять пожеж: у с. Борова Ізюмського району горів хвойний ліс на площі 1 га, у с. Осинове Куп’янського району горіла трава на площі 1,5 га, на кільцевій дорозі міста Харкова горіли автомобіль та трава на площі 100 кв. м. У с. Козача Лопань Харківського району сталося дві пожежі, під час яких горіли житловий будинок на площі 60 кв. м, а також гараж та господарча споруда на площі 30 кв. м. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними Міністерства енергетики, ще одним наслідком обстрілів стали пошкодження газопроводів.

“Минулої доби у Харківській області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено газопроводи та відключено від газопостачання 432 абоненти”, – повідомили в пресслужбі Міненерго.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 10:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією обласного ГУ ДСНС України, пожежі виникли в районі Борової, Куп’янському районі, на окружній Харкова та в Козачій Лопані на Харківщині".