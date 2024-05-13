Російські обстріли викликали на Харківщині п’ять пожеж, перебиті газопроводи

За інформацією обласного ГУ ДСНС України, пожежі виникли в районі Борової, Куп’янському районі, на окружній Харкова та в Козачій Лопані на Харківщині.

“Протягом доби ворожі війська спричинили п’ять пожеж: у с. Борова Ізюмського району горів хвойний ліс на площі 1 га, у с. Осинове Куп’янського району горіла трава на площі 1,5 га, на кільцевій дорозі міста Харкова горіли автомобіль та трава на площі 100 кв. м. У с. Козача Лопань Харківського району сталося дві пожежі, під час яких горіли житловий будинок на площі 60 кв. м, а також гараж та господарча споруда на площі 30 кв. м. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними Міністерства енергетики, ще одним наслідком обстрілів стали пошкодження газопроводів.

“Минулої доби у Харківській області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено газопроводи та відключено від газопостачання 432 абоненти”, – повідомили в пресслужбі Міненерго.