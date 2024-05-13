Российские обстрелы вызвали на Харьковщине пять пожаров, перебиты газопроводы

По информации областного ГУ ГСЧС Украины пожары возникли в районе Боровой, Купянском районе, на окружной Харькова и в Казачьей Лопани на Харьковщине.

«В течение суток вражеские войска вызвали пять пожаров: в пос. Боровая Изюмского района горел хвойный лес на площади 1га, в с. Осиново Купянского района горела трава на площади 1,5 га, на окружной дороге города Харькова горели автомобиль и трава на площади 100 кв. м. В Казачьей Лопани Харьковского района произошло два пожара, во время которых горели жилой дом на площади 60 кв. м, а также гараж и хозяйственная постройка на площади 30 кв. м. Все пожары были оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным Министерства энергетики Украины, еще одним следствием обстрелов стали повреждения газопроводов.

«За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов были повреждены газопроводы и отключены от газоснабжения 432 абонента», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.