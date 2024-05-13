Российские обстрелы вызвали на Харьковщине пять пожаров, перебиты газопроводы
По информации областного ГУ ГСЧС Украины пожары возникли в районе Боровой, Купянском районе, на окружной Харькова и в Казачьей Лопани на Харьковщине.
«В течение суток вражеские войска вызвали пять пожаров: в пос. Боровая Изюмского района горел хвойный лес на площади 1га, в с. Осиново Купянского района горела трава на площади 1,5 га, на окружной дороге города Харькова горели автомобиль и трава на площади 100 кв. м. В Казачьей Лопани Харьковского района произошло два пожара, во время которых горели жилой дом на площади 60 кв. м, а также гараж и хозяйственная постройка на площади 30 кв. м. Все пожары были оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным Министерства энергетики Украины, еще одним следствием обстрелов стали повреждения газопроводов.
«За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов были повреждены газопроводы и отключены от газоснабжения 432 абонента», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газопроводы, ГСЧС, Минэнерго, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации областного ГУ ГСЧС Украины пожары возникли в районе Боровой, Купянском районе, на окружной Харькова и в Казачьей Лопани на Харьковщине".