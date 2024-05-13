Live
  • Пн 13.05.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 39.72
  • EUR 42.81

Российские обстрелы вызвали на Харьковщине пять пожаров, перебиты газопроводы

Происшествия 10:46   13.05.2024
Оксана Горун
Российские обстрелы вызвали на Харьковщине пять пожаров, перебиты газопроводы Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

По информации областного ГУ ГСЧС Украины пожары возникли в районе Боровой, Купянском районе, на окружной Харькова и в Казачьей Лопани на Харьковщине. 

«В течение суток вражеские войска вызвали пять пожаров: в пос. Боровая Изюмского района горел хвойный лес на площади 1га, в с. Осиново Купянского района горела трава на площади 1,5 га, на окружной дороге города Харькова горели автомобиль и трава на площади 100 кв. м. В Казачьей Лопани Харьковского района произошло два пожара, во время которых горели жилой дом на площади 60 кв. м, а также гараж и хозяйственная постройка на площади 30 кв. м. Все пожары были оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным Министерства энергетики Украины, еще одним следствием обстрелов стали повреждения газопроводов.

«За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов были повреждены газопроводы и отключены от газоснабжения 432 абонента», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Читайте также: Россияне бьют «Градами» по Харьковщине, есть раненые — данные полиции

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 13 мая: ситуация на фронте, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 13 мая: ситуация на фронте, последствия обстрелов
13.05.2024, 11:44
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
12.05.2024, 16:15
На Харьковщине атакует Африканский корпус наемников РФ — АТЕШ
На Харьковщине атакует Африканский корпус наемников РФ — АТЕШ
13.05.2024, 11:04
Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник
Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник
12.05.2024, 18:35
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
11.05.2024, 18:37
По меньшей мере 9 КАБов «прилетели» – Тимошко о ночи на Харьковщине
По меньшей мере 9 КАБов «прилетели» – Тимошко о ночи на Харьковщине
13.05.2024, 11:39

Новости по теме:

13:21
Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго
11:58
Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы
15:23
В ХОВА рассказали, что будут делать, если враг зимой повредит газопроводы
12:43
В Золочеве и Дергачах восстановили газопроводы, а Балаклее работы по восстановлению продолжаются

Вы читали новость: «Российские обстрелы вызвали на Харьковщине пять пожаров, перебиты газопроводы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 10:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации областного ГУ ГСЧС Украины пожары возникли в районе Боровой, Купянском районе, на окружной Харькова и в Казачьей Лопани на Харьковщине".