Россияне бьют «Градами» по Харьковщине, есть раненые — данные полиции

Начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщил о последствиях ударов по Харьковщине в течение суток.

Армия РФ активно обстреливала территорию региона из РСЗО «Град». Под обстрелами оказались Двуречная, Волчанск, Казачья Лопань, Одноробовка.

«Двуречная. 12 мая в 13:00 произошел обстрел из РСЗО «Град». Поврежден частный дом. Ранена женщина, 1976 года рождения. С осколочными ранениями ее доставили в больницу. Волчанск. 12 мая военные России продолжили обстрелы города. В результате обстрела из РСЗО «Град», авиаударов КАБами повреждены частные дома. Ранен 74-летний мужчина. Казачья Лопань. 12 мая в 06:10 произошел обстрел из РСЗО «Град». Повреждены четыре частных дома. Пострадала 46-летняя женщина. Одноробовка. 12 мая около 22:00 войска РФ из РСЗО «Град» ударили по населенному пункту. В результате обстрела повреждены шесть многоквартирных двухэтажных домов, хозяйственные постройки, произошло возгорание двух автомобилей, повреждены энергосети», — перечислил начальник ГУНП в Харьковской области.

Также, по данным Тимошко, раненый есть в Волчанских Хуторах — по ним стреляли из минометов, пострадал 72-летний мужчина.

На Липцы и Купянск оккупанты сбрасывали КАБы. В Липцах это был УМПБ Д-30.

«Повреждены помещения Липецкого лицея», — отметил Тимошко.

В Купянске КАБ-250 повредил частные дома.

Под обстрелами в течение суток были Дергачи (повреждены семь домов, в том числе частных, и автомобили); Вильча (поврежден жилой дом), Осиново (повреждена гражданская инфраструктура).