Росіяни б’ють “Градами” по Харківщині, є поранені – дані поліції
Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів по Харківщині протягом доби.
Армія РФ активно обстрілювала територію регіону з РСЗВ “Град”. Під обстрілами опинилися Дворічна, Вовчанськ, Козача Лопань, Одноробівка.
“Дворічна. 12 травня о 13:00 відбувся обстріл з РСЗВ “Град”. Пошкоджено приватний будинок. Поранено жінку, 1976 року народження. З уламковими пораненнями її доставили в лікарню. Вовчанськ. 12 травня військові рф продовжили обстріли міста. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град», авіаударів КАБами пошкоджені приватні будинки. Поранений 74-річний чоловік. Козача Лопань. 12 травня о 06:10 відбувся обстріл з РСЗВ “Град”. Пошкоджено 4 приватних будинки. Постраждала 46-річна жінка. Одноробівка. 12 травня близько 22:00 війська рф з РСЗВ “Град” вдарили по населеному пункту. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоквартирних двоповерхових будинків, господарчі споруди, сталося загоряння двох автомобілів, пошкоджено енергомережі”, – перелічив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
Також, за даними Тимошка, поранений є у Вовчанських Хуторах – по них поцілили з мінометів, постраждав 72-річний чоловік.
На Липці та Куп’янськ окупанти скидали КАБи. У Липцях то був УМПБ Д-30.
“Пошкоджено приміщення Липецького ліцею”, – зазначив Тимошко.
Читайте також: “Втрати ворога величезні” — Мельник повідомив, де йдуть бої на Харківщині
У Куп’янську КАБ-250 пошкодив приватні будинки.
Під обстрілами протягом доби були Дергачі (пошкоджені сім будинків, у тому числі приватних, та автомобілі); Вільча (пошкоджений житловий будинок), Осинове (пошкоджена цивільна інфраструктура).
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: град, новини Харкова, обстріли, поранені, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни б’ють “Градами” по Харківщині, є поранені – дані поліції»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів по Харківщині протягом доби".