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Росіяни б’ють “Градами” по Харківщині, є поранені – дані поліції

Події 08:39   13.05.2024
Оксана Горун
Росіяни б’ють “Градами” по Харківщині, є поранені – дані поліції

Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів по Харківщині протягом доби.

Армія РФ активно обстрілювала територію регіону з РСЗВ “Град”. Під обстрілами опинилися Дворічна, Вовчанськ, Козача Лопань, Одноробівка.

“Дворічна. 12 травня о 13:00 відбувся обстріл з РСЗВ “Град”. Пошкоджено приватний будинок. Поранено жінку, 1976 року народження. З уламковими пораненнями її доставили в лікарню. Вовчанськ. 12 травня військові рф продовжили обстріли міста. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град», авіаударів КАБами пошкоджені приватні будинки. Поранений 74-річний чоловік.  Козача Лопань. 12 травня о 06:10 відбувся обстріл з РСЗВ “Град”. Пошкоджено 4 приватних будинки. Постраждала 46-річна жінка. Одноробівка. 12 травня близько 22:00 війська рф з РСЗВ “Град” вдарили по населеному пункту. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоквартирних двоповерхових будинків, господарчі споруди, сталося загоряння двох автомобілів, пошкоджено енергомережі”, – перелічив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Також, за даними Тимошка, поранений є у Вовчанських Хуторах – по них поцілили з мінометів, постраждав 72-річний чоловік.

На Липці та Куп’янськ окупанти скидали КАБи. У Липцях то був УМПБ Д-30.

“Пошкоджено приміщення Липецького ліцею”, – зазначив Тимошко.

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У Куп’янську КАБ-250 пошкодив приватні будинки.

Під обстрілами протягом доби були Дергачі (пошкоджені сім будинків, у тому числі приватних, та автомобілі); Вільча (пошкоджений житловий будинок), Осинове (пошкоджена цивільна інфраструктура).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 08:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів по Харківщині протягом доби".