“Втрати ворога величезні” – Мельник повідомив, де точаться бої на Харківщині
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що важкі бої продовжуються на півночі від Харкова та під Вовчанськом.
“Загальна ситуація продовжує залишатися складною. Важкі бої тривають в районах Лук’янців, Глибокого, Олійникового, Бугруватки, Стариці та Тихого. Також наші оборонці роблять все, аби стримати ворога на підступах до Вовчанська, який російські терористи атакують у складі п’яти батальйонів. Попри те, що ворог має певний тактичний успіх, його втрати величезні. Тільки в атаках на прикордонний Вовчанськ українські захисники знищили близько сотні окупантів”, – заявив Мельник.
На Куп’янському напрямку, за його даними, Сили оборони відбивали атаки в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки та Андріївки.
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“Окрім атак на фронті, терористи задіяли велику кількість інформаційно-психологічних операцій, намагаючись посіяти у мешканцях регіону панічні настрої, зневіру та дестабілізувати ситуацію. Прошу всіх максимально відповідально ставитись до будь-яких інформаційних джерел та звертати увагу на офіційні повідомлення“, – наголосив начальник Харківського військового гарнізону.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що важкі бої продовжуються на півночі від Харкова та під Вовчанськом".