«Потери врага огромны» — Мельник сообщил, где идут бои на Харьковщине
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал, что тяжелые бои продолжаются на севере от Харькова и под Волчанском.
«Общая ситуация продолжает оставаться сложной. Тяжелые бои продолжаются в районах Лукьянцов, Глубокого, Олейникового, Бугроватки, Старицы и Тихого. Также наши защитники делают все, чтобы сдержать врага на подступах к Волчанску, который российские террористы атакуют в составе пяти батальонов. Несмотря на то, что враг имеет определенный тактический успех, его потери огромны. Только в атаках на пограничный Волчанск украинские защитники уничтожили около сотни оккупантов», — заявил Мельник.
На Купянском направлении, по его данным, Силы обороны отражали атаки в районах Петропавловки, Берестово, Стельмаховки и Андреевки.
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«Кроме атак на фронте, террористы задействовали большое количество информационно-психологических операций, пытаясь посеять в жителях региона панические настроения, уныние и дестабилизировать ситуацию. Прошу всех максимально ответственно относиться к любым информационным источникам и обращать внимание на официальные сообщения», — подчеркнул начальник Харьковского военного гарнизона.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал, что тяжелые бои продолжаются на севере от Харькова и под Волчанском".