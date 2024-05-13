«Потери врага огромны» — Мельник сообщил, где идут бои на Харьковщине

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал, что тяжелые бои продолжаются на севере от Харькова и под Волчанском.

«Общая ситуация продолжает оставаться сложной. Тяжелые бои продолжаются в районах Лукьянцов, Глубокого, Олейникового, Бугроватки, Старицы и Тихого. Также наши защитники делают все, чтобы сдержать врага на подступах к Волчанску, который российские террористы атакуют в составе пяти батальонов. Несмотря на то, что враг имеет определенный тактический успех, его потери огромны. Только в атаках на пограничный Волчанск украинские защитники уничтожили около сотни оккупантов», — заявил Мельник.

На Купянском направлении, по его данным, Силы обороны отражали атаки в районах Петропавловки, Берестово, Стельмаховки и Андреевки.

«Кроме атак на фронте, террористы задействовали большое количество информационно-психологических операций, пытаясь посеять в жителях региона панические настроения, уныние и дестабилизировать ситуацию. Прошу всех максимально ответственно относиться к любым информационным источникам и обращать внимание на официальные сообщения», — подчеркнул начальник Харьковского военного гарнизона.