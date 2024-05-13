ISW определил, где сейчас проходит линия фронта на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW), проанализировав данные украинских и российских источников, сообщил о том, какие населенные пункты, вероятно, уже находятся под контролем российских сил, а за какие идут бои.

В течение суток 12 мая россияне продолжали атаковать север Харьковской области и Волчанское направление.

«На геолоцированных кадрах, опубликованных 11 мая, показаны российские войска, действующие в южном Огурцово (к западу от Волчанска), что позволяет предположить, что российские войска захватили все Огурцово. Украинский офицер, сражающийся на Волчанском направлении, отметил, что ситуация крайне сложная, поскольку украинским силам не хватает адекватных укреплений в этом районе, и сообщил, что российские войска окружили Волчанск и что на территории населенного пункта уже происходят уличные бои. Несколько российских военных блогеров обсуждали боевые действия в Волчанске. Таким образом, ISW считает, что российские войска, вероятно, также захватили Гатище (к северо-западу от Волчанска) и Тихое (к востоку от Волчанска). Украинский Генеральный штаб дополнительно сообщил, что российские войска атаковали район Бугроватки (к западу от Волчанска), что позволяет предположить, что российские силы, вероятно, консолидировали позиции между международной границей и районом Бугроватка-Старица», — проинформировали в актуальной сводке ISW.

На севере от Харькова идут бои — Силы обороны, по оценкам Института изучения войны «проводят частые контратаки, чтобы оспорить контроль» россиян над теми районами, куда они вторглись.

«На геолоцированных кадрах, опубликованных 12 мая, видно, что российские войска продвинулись к посадкам к югу от Пыльной и северу от с. Лукьянцы (к северо-востоку от Липцев). Российские и украинские источники сообщили о боях на Липцевском направлении в районе Глубокого (к северу от Липцев) и Лукьянцов. Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российское наступление на Липцы является вспомогательным по отношению к российским усилиям на Волчанск, и заявил, что российские войска продвинулись на 3,2–3,7 км в направлении Глубокого и Лукьянцов. Машовец сообщил, что российские войска имеют на Липцевском направлении около трех мотострелковых батальонов и что российское командование подтягивает резервы из 11-го и вновь сформированного 44-го армейских корпусов (оба ЛВО) в район Журавлевка-Устинка-Вергиловка Белгородской области, на северо-восток оси Липцев. Российский блогер заявил, что российские войска продвинулись на восемь километров в глубину по 20-километровому фронту на западном прорыве в северную Харьковскую область, имея в виду Липцевское направление. Украинские источники отметили, что некоторые населенные пункты на севере Харьковского направления остаются оспариваемыми «серыми зонами», несмотря на наступление России в этих населенных пунктах, что позволяет предположить, что украинские силы проводят частые контратаки, чтобы оспорить контроль над этими районами», — сообщили в Институте изучения войны.

Также бои продолжаются на фронте в районе Купянска — там российские войска атакуют в районе Синьковки и Петропавловки под Купянском, а также южнее — в районе Ивановки, Берестово и Стельмаховки.