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Россияне хотят захватить Волчанск на севере Харьковской области – Машовец

Общество 12:00   12.05.2024
Оксана Якушко
Россияне хотят захватить Волчанск на севере Харьковской области – Машовец Фото: sprotyv.info

Для продвижения в Харьковской области россияне используют водоемы Травянское водохранилище и реку Северский Донец, рассказал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Утром 11.05.2024-го россияне ввели в бой не менее 4-х мотострелковых батальонов (мсб) из состава частей и соединений 11-го АК на Волчанском направлении до 3-х мсб на направлении на село Глубокое, сообщил Машовец.

В настоящее время противник сумел продвинуться в приграничьи на Харьковском операционном направлении:

— В сторону села Глубокое и села Лукьянцы на расстояние от 3.2 до 3.7 км, бои сейчас продолжаются в районе сел Красное и Мороховец (удерживаются ВСУ);

— на Волчанском направлении — до 3.5 км (район наиболее активных боевых действий села Огурцево и Гатище).

По мнению Машовца, россияне в ближайшее время хотят нарастить свои усилия в наступлении в районе Ржавец — Шебекино — Новая Таволжанка — Безлюдовка – там фиксируется активное перемещение резервов противника.

То же самое происходит в районе н.п. Журавлёвка, Устинка и Вергилевка — противник явно подтягивает к ГГУ дополнительные силы и средства из состава 11-го и 44-го армейских корпусов, включая штурмовые подразделения из состава 7-го отдельного мотострелкового полка (ОМСП) 11-го АК.

В течение ближайшего времени очень вероятно, что противник совершит подобные действия и на территории Курской обл. в направлении села Большая Писаревка, прогнозирует Машовец. Скорее всего, они будут меньшего размаха и масштаба.

«Командование РФ не случайно выбрало эти направления для начала своих активных действий на Харьковском операционном направлении. В обоих случаях его передовые подразделения действуют вдоль двух водоемов (преимущественно по их восточному берегу) — Травянского водохранилища и реки Северский Донец. Это позволяет противнику «экономить» силы и средства, концентрируя их на определенных участках восточнее них и одновременно прикрывая себе «правый» фланг самими этими водоемами», — объяснил Машовец.

Вероятно, в дальнейшем россияне хотят выйти на рубеж Глубокое — Лукьянцы, чтобы создать себе условия для продвижения в сторону села Липцы.

-И возле Волчанска, наиболее вероятно, россияне попытаются «спуститься» вдоль Северского Донца с севера на юг и обойти Волчанск с юго-запада и юга (через Синельниково и Кирпичное).

«По-моему, основная цель, пока ограниченных в размахе действий противника на Харьковском операционном направлении — Волчанск», — считает Машовец.

В пользу этого «говорят» сразу несколько факторов:

Город расположен почти вплотную к границе (от северной окраины до ГГУ, где-то 5-5.2 км), что дает противнику сразу несколько «козырей».

Близкое расположение города к границе позволяет захватить его малыми силами и облегчает логистику – подвоз боеприпасов. Кроме того, россиянам не нужно менять огневые позиции, прикрывающие наступление пехоты, объясняет Машовец.

Чтоб удержать город, ВСУ придется привлечь сюда дополнительный комплект своих сил и средств, чего, собственно, россияне и добиваются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 12:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для продвижения в Харьковской области россияне используют водоемы Травянское водохранилище и реку Северский Донец, рассказал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.".