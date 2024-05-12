Удары РСЗО по Харькову и буферная зона на границе – ISW о целях россиян

Россияне хотят оттянуть силы ВСУ с других направлений фронта, подойти к Харькову на расстояние, которое позволит бить по городу из РСЗО и создать буферную зону на границе в 10 км, чтоб не допустить в дальнейшем украинское контрнаступление в этом направлении, сообщает в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Российские войска проводят относительно ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области и продолжают добиваться тактически значимых успехов на, вероятно, менее защищенных территориях. Размеры российских сил, участвующих в этих ограниченных операциях, а также группировки российских войск, развернутой вдоль границы на северо-востоке Украины, указывают, что российские силы в настоящее время не проводят крупномасштабную операцию по охвату, окружению или захвату Харькова.

Утром 11 мая российские войска возобновили наступательные действия севернее Липцов (к северу от Харькова) и сосредоточились на Глубоком (сразу к северу от Липцов). Данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS), указывают, что возле Глубокого, вероятно, шли ожесточенные бои, а ISW оценивает, что российские войска продвинулись к окраинам населенного пункта. Геолокированные кадры, опубликованные 11 мая, показывают, что российские войска захватили Мороховец и Олейниково (оба к северо-востоку от Липцов). По оценкам ISW, российские войска продвинулись как минимум к окраинам Огурцово и Гатище. Минобороны России заявило, что российские войска также захватили Стрелечье, Пыльное и Борисовку (к северу и северо-западу от Липсти), а также Плетеновку (к северу от Волчанска), утверждает ISW. Российские источники также утверждали, что российские войска захватили Гоптовку и Кудеевку (к северо-западу от Липцов и к юго-востоку от Козачьей Лопани) и продвинулись дальше в направлении Лукьянцев (к северо-востоку от Липцов), к северной окраине Нескучного (к северо-востоку от Липцев) и к западной окраине Старицы и Избицкого (к западу от Волчанска и к востоку от Липцов).

Представитель украинской группы войск «Хортица» подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска пытаются продвинуться в районах, которые уже были оспариваемыми «серыми зонами», предполагая, что украинские силы не сохранили прочных позиций во многих небольших приграничных населенных пунктах, которые захватили российские войска. Маловероятно, что украинские силы создали бы серьезные опорные пункты и укрепления вдоль оспариваемой серой зоны или прочные позиции в небольших приграничных поселениях, которые российские войска уже давно подвергают регулярному обстрелу с закрытых позиций.

ISW продолжает считать, что российские наступательные операции на севере Харьковской области, вероятно, направлены на отвлечение украинских сил с других участков фронта, позволяя при этом российским войскам продвинуться в пределах досягаемости ствольной артиллерии Харькова.

Это дало бы российским войскам возможность нанести значительный ущерб Харькову, чтобы вызвать массовую миграцию из города и создать условия для более крупной наступательной операции на более высоком уровне.

Планируемые сроки проведения Россией наступательных операций на севере Харьковской области остаются неясными, но российские войска могут планировать свои наступательные операции на севере и северо-востоке Харьковской области для достижения своих оперативных целей намного позже лета 2024 года.

Небольшое российское наступление на севере Харьковской области позволяют предположить, что возобновление помощи США в сфере безопасности не изменило расчеты Путина. Российские войска сейчас атакуют группой сил, которая значительно ниже заявленной предполагаемой конечной численности.

Крайне важно, чтобы украинские силы как можно скорее сорвали любые подобные российские расчеты ограниченных и крупномасштабных контрнаступательных операций, которые освобождают оккупированную РФ территорию, как только позволят условия. Украинские силы должны как можно скорее оспорить инициативу на всем театре военных действий, иначе передача инициативы на всем театре военных действий России в 2025 году дает российским силам возможность определять время, место и интенсивность российских атак и контролировать ресурсы. которые украинские силы потратят в течение этого длительного периода. У украинских сил не будет шанса освободить территорию, если они останутся в обороне в обозримом будущем, а полная оборона только побудит Путина продолжать наступательные операции

Российские войска в настоящее время проводят наступательные операции в районе Гоптовки (к северо-западу от Липцов), и примечательно, что российские войска также пытаются продвинуться в районах, где уже добились тактически значимых успехов. Российские войска также проводят наступательные операции к северу и западу от Волчанска по обе стороны реки Северский Донецк, что может стать серьезным препятствием для российских войск на восточном берегу реки, если они попытаются продвинуться на юго-запад к Харькову. Эти различные направления российских наступательных операций также позволяют предположить, что наступательные операции РФ на севере Харьковской области не направлены на немедленную крупномасштабную наступательную операцию по охвату, окружению или захвату города Харькова. Однако российские войска, возможно, стремятся захватить большую часть украинской территории в районе непосредственно к югу от границы с Белгородской областью, включая Волчанск, чтобы создать «буферную зону». Попытки России продвинуться на относительно широкой и не очень глубокой территории вдоль границы, особенно в районе к северу от Гоптовки в направлении Козачьей Лопани, также указывают на то, что это российская оперативная цель в районе международной границы.

Попытки России уничтожить украинские наземные линии связи (GLOC) к юго-западу и востоку от Волчанска указывают на то, что российские силы, скорее всего, сосредоточатся на захвате Волчанска вместо того, чтобы пытаться обойти город или расширить фронт дальше на восток вдоль международной границы между Россией и Украиной. Российские войска также могут намереваться использовать наступательные операции под Волчанском для оказания давления на оперативный тыл украинских войск, обороняющихся от российских атак на Купянском направлении, и отвлечь украинские части, обороняющиеся в районе Купянска. Российский плацдарм в Волчанске мало что делает для поддержки усилий России по продвижению к Харькову, хотя российские войска в поселке в дальнейшем могут позволить российским войскам начать наступательные операции в направлении Великого Бурлука.