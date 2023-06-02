Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы

В поселке Ковшаровка на Харьковщине отремонтировали перебитые врагом газопроводы жилых домов.

По данным ХОВА, проведенные ремонты позволили подключить подачу энергоносителя к 450 потребителям – жителям района.

В целом, ремонтные работы на распределительных и домовых газопроводах после освобождения населенных пунктов Харьковщины выполняются в Чугуевском, Купянском, Харьковском и Изюмском районах, добавили в ХОВА.