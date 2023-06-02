Live
  • Пятница 02.06.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🔴

Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы

Общество 11:58   02.06.2023
Виктория Яковенко
Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы Фото: ХОВА

В поселке Ковшаровка на Харьковщине отремонтировали перебитые врагом газопроводы жилых домов.

По данным ХОВА, проведенные ремонты позволили подключить подачу энергоносителя к 450 потребителям – жителям района.

В целом, ремонтные работы на распределительных и домовых газопроводах после освобождения населенных пунктов Харьковщины выполняются в Чугуевском, Купянском, Харьковском и Изюмском районах, добавили в ХОВА.

Читайте также: Власти Купянщины показали разрушения в Ковшаровке после авиаударов (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
01.06.2023
Терехов заявил, что с 1 сентября школьников Харькова хотят усадить за парты
Терехов заявил, что с 1 сентября школьников Харькова хотят усадить за парты
02.06.2023
Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы
Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы
02.06.2023
Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)
Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)
01.06.2023
Синегубов сообщил о втором раненом из-за ракетного удара по Харькову
Синегубов сообщил о втором раненом из-за ракетного удара по Харькову
02.06.2023
Белгородщина. Военные РФ уничтожили машину с двумя своими гражданскими — ЛСР
Белгородщина. Военные РФ уничтожили машину с двумя своими гражданскими — ЛСР
02.06.2023

Новости по теме:

18:46
Почти тысячу мин и снарядов уничтожили саперы на Харьковщине за неделю
18:21
Более 200 детей-сирот с Харьковщины отдохнут в лагере «Артек-Буковель»
16:16
Двое курсантов университета ГСЧС погибли в результате взрыва на Харьковщине
15:29
Ко Дню защиты детей: в Харькове открылась детская железная дорога (фото)
14:50
63-летняя женщина пострадала из-за ударов по Индустриальному району

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Ковшаровка на Харьковщине отремонтировали перебитые врагом газопроводы жилых домов.".