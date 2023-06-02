Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы
Фото: ХОВА
В поселке Ковшаровка на Харьковщине отремонтировали перебитые врагом газопроводы жилых домов.
По данным ХОВА, проведенные ремонты позволили подключить подачу энергоносителя к 450 потребителям – жителям района.
В целом, ремонтные работы на распределительных и домовых газопроводах после освобождения населенных пунктов Харьковщины выполняются в Чугуевском, Купянском, Харьковском и Изюмском районах, добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 11:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Ковшаровка на Харьковщине отремонтировали перебитые врагом газопроводы жилых домов.".