Авіаудари по Ківшарівці: у селищі відремонтували пошкоджені газопроводи
Фото: ХОВА
У селищі Ківшарівка на Харківщині відремонтували перебиті ворогом газопроводи житлових будинків.
За даними ХОВА, проведені ремонти дозволили підключити подачу енергоносія до 450 споживачів – жителів району.
Загалом ремонтні роботи на розподільних та будинкових газогонах після звільнення населених пунктів Харківщини виконуються у Чугуївському, Куп’янському, Харківському та Ізюмському районах, додали в ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 11:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Ківшарівка на Харківщині відремонтували перебиті ворогом газопроводи житлових будинків.".