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Авіаудари по Ківшарівці: у селищі відремонтували пошкоджені газопроводи

Суспільство 11:58   02.06.2023
Вікторія Яковенко
Авіаудари по Ківшарівці: у селищі відремонтували пошкоджені газопроводи Фото: ХОВА

У селищі Ківшарівка на Харківщині відремонтували перебиті ворогом газопроводи житлових будинків.

За даними ХОВА, проведені ремонти дозволили підключити подачу енергоносія до 450 споживачів – жителів району.

Загалом ремонтні роботи на розподільних та будинкових газогонах після звільнення населених пунктів Харківщини виконуються у Чугуївському, Куп’янському, Харківському та Ізюмському районах, додали в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Ківшарівка на Харківщині відремонтували перебиті ворогом газопроводи житлових будинків.".