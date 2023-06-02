Авіаудари по Ківшарівці: у селищі відремонтували пошкоджені газопроводи

У селищі Ківшарівка на Харківщині відремонтували перебиті ворогом газопроводи житлових будинків.

За даними ХОВА, проведені ремонти дозволили підключити подачу енергоносія до 450 споживачів – жителів району.

Загалом ремонтні роботи на розподільних та будинкових газогонах після звільнення населених пунктів Харківщини виконуються у Чугуївському, Куп’янському, Харківському та Ізюмському районах, додали в ХОВА.