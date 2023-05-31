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Влада Куп’янщини показала руйнування в Ківшарівці після авіаударів (фото)

Події 23:03   31.05.2023
Олена Нагорна
Влада Куп’янщини показала руйнування в Ківшарівці після авіаударів (фото)

Керівництво Куп’янської районної військової адміністрації провело нараду в селищі Ківшарівка, по якому росіяни завдавали авіаударів два дні поспіль – 29 та 30 травня.

На нараді обговорили надання допомоги людям, чиє житло постраждало внаслідок авіаударів, повідомляють у Куп’янській МВА.

“Оглянули пошкодження, завдані російськими терористичними військами, поспілкувалися з місцевими мешканцями, визначили першочергові задачі, скоординували роботу рятувальників, ремонтних бригад, працівників критичної інфраструктури та комунальних служб”, – йдеться у публікації.


Фото: Куп’янська МВА

Нагадаємо, внаслідок удару авіабомбою ФАБ-250 по Ківшарівці близько 10:30 29 травня постраждали семеро людей: 45-річна жінка, дві жінки по 73 роки, троє чоловіків віком 64, 60 і 32 років та 15-річний хлопчик.

За даними облпрокуратури, близько 15-ї години 30 травня російські військові повторно вдарили по Ківшарівці ФАБ-250. Було пошкоджено багатоповерхівку, постраждалих немає. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що було дві авіабомби.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 23:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Куп’янської районної військової адміністрації провело нараду в селищі Ківшарівка, по якому росіяни завдавали авіаударів два дні поспіль – 29 та 30 травня.".