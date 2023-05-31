Влада Куп’янщини показала руйнування в Ківшарівці після авіаударів (фото)

Керівництво Куп’янської районної військової адміністрації провело нараду в селищі Ківшарівка, по якому росіяни завдавали авіаударів два дні поспіль – 29 та 30 травня.

На нараді обговорили надання допомоги людям, чиє житло постраждало внаслідок авіаударів, повідомляють у Куп’янській МВА.

“Оглянули пошкодження, завдані російськими терористичними військами, поспілкувалися з місцевими мешканцями, визначили першочергові задачі, скоординували роботу рятувальників, ремонтних бригад, працівників критичної інфраструктури та комунальних служб”, – йдеться у публікації.



Фото: Куп’янська МВА

Нагадаємо, внаслідок удару авіабомбою ФАБ-250 по Ківшарівці близько 10:30 29 травня постраждали семеро людей: 45-річна жінка, дві жінки по 73 роки, троє чоловіків віком 64, 60 і 32 років та 15-річний хлопчик.

За даними облпрокуратури, близько 15-ї години 30 травня російські військові повторно вдарили по Ківшарівці ФАБ-250. Було пошкоджено багатоповерхівку, постраждалих немає. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що було дві авіабомби.