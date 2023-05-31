Влада Куп’янщини показала руйнування в Ківшарівці після авіаударів (фото)
Керівництво Куп’янської районної військової адміністрації провело нараду в селищі Ківшарівка, по якому росіяни завдавали авіаударів два дні поспіль – 29 та 30 травня.
На нараді обговорили надання допомоги людям, чиє житло постраждало внаслідок авіаударів, повідомляють у Куп’янській МВА.
“Оглянули пошкодження, завдані російськими терористичними військами, поспілкувалися з місцевими мешканцями, визначили першочергові задачі, скоординували роботу рятувальників, ремонтних бригад, працівників критичної інфраструктури та комунальних служб”, – йдеться у публікації.
Фото: Куп’янська МВА
Нагадаємо, внаслідок удару авіабомбою ФАБ-250 по Ківшарівці близько 10:30 29 травня постраждали семеро людей: 45-річна жінка, дві жінки по 73 роки, троє чоловіків віком 64, 60 і 32 років та 15-річний хлопчик.
За даними облпрокуратури, близько 15-ї години 30 травня російські військові повторно вдарили по Ківшарівці ФАБ-250. Було пошкоджено багатоповерхівку, постраждалих немає. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що було дві авіабомби.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 23:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Куп’янської районної військової адміністрації провело нараду в селищі Ківшарівка, по якому росіяни завдавали авіаударів два дні поспіль – 29 та 30 травня.".