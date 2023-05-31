Синєгубов повідомив про пораненого та руйнування на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення через російський обстріл отримав 72-річний житель Вовчанська.
“Минулої доби ударів по м. Харків не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області”, – зазначив у телеграмі начальник Харківської ОВА.
Він повідомив, що у Вовчанську обстрілами пошкоджено будинки, сталися пожежі, поранено 72-річного чоловіка.
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“По смт Ківшарівка Куп’янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю. Вибито вікна у будівлі освітнього закладу. Масштабних руйнувань та постраждалих немає. У с. Безруки Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. У с. Новоосинове Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру“, – перерахував Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення через російський обстріл отримав 72-річний житель Вовчанська".