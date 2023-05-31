Синегубов сообщил о раненом и разрушениях на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ранение из-за российского обстрела получил 72-летний житель Волчанска.
«За прошедшие сутки удары по городу Харькову не зафиксированы. Враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области», — отметил в telegram начальник Харьковской ОВА.
Он сообщил, что в Волчанске обстрелами повреждены здания, произошли пожары, ранен 72-летний мужчина.
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«По пгт Ковшаровка Купянского района враг нанес очередной удар двумя управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в землю. Выбиты окна в здании образовательного учреждения. Масштабных разрушений и пострадавших нет. В с. Безруки Харьковского района повреждено частное домовладение. В с. Новоосиново Купянского района в результате обстрела повреждена квартира», — перечислил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ранение из-за российского обстрела получил 72-летний житель Волчанска".