ISW проанализировал атаку Москвы дронами и назвал абсурдными заявления Шойгу

Несовпадение данных российского Минобороны и российских же пропагандистов, неоднозначные реакции военных блогеров и сказки об уничтожении западного оружия стали предметом анализа Института изучения войны (ISW).

«Министерство обороны (МО) России, вероятно, пытается скрыть высокие потери России в Украине, искусственно раздувая украинские потери в войне. Министр обороны Шойгу заявил 30 мая, что за последний месяц российские войска уничтожили абсурдно большое количество западного украинского оружия, включая ракеты большой дальности», — прокомментировали хвастовство Шойгу аналитики ISW.

В актуальной сводке, ссылаясь на данные Oryx отметили, что сама РФ потеряла за время полномасштабной войны 2000 танков и 2366 боевых машин пехоты (включая более 850 БМП). Эти данные меньше тех, которые приводит Генштаб Украины, однако следует отметить, что Oryx считает только технику, запечатленную на фото или видео.

Сообщения Шойгу о сказочных успехах российской армии прошли на фоне атаки неизвестных беспилотников на Москву. Россияне поспешили обвинить в произошедшем Украину, но никаких доказательств этого не привели. Атака вызвала буйные реакции в информационном пространстве РФ. При этом — уже традиционно — единства в данных и оценках события оккупанты не продемонстрировали.

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«Министерство обороны России (МО) обвинило Украину в атаке Москвы с помощью восьми беспилотников утром 30 мая и заявило, что российские силы сбили пять беспилотников и подавили три беспилотника с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Однако российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Украина запустила 32 беспилотника, некоторые из которых были нацелены на престижный район Рублевки в Московской области. Российское независимое издание заявило, что беспилотник наносил удары преимущественно по районам возле резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево и другим элитным районам Московской области», — сообщили в ISW.

Путин, по мнению аналитиков, всячески постарался преуменьшить значение атаки беспилотников на Москву, «чтобы не раскрывать ограниченные возможности, которые у него есть, чтобы отомстить Украине».