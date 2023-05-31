ISW проаналізував атаку Москви дронами та назвав абсурдними заяви Шойгу

Розбіжність даних російського Міноборони та російських пропагандистів, неоднозначні реакції військових блогерів і казки про знищення західної зброї стали предметом аналізу Інституту вивчення війни (ISW).

“Міністерство оборони (МО) Росії, ймовірно, намагається приховати високі втрати Росії в Україні, штучно роздмухуючи українські втрати у війні. Міністр оборони Шойгу заявив 30 травня, що за останній місяць російські війська знищили абсурдно велику кількість західної української зброї, включаючи ракети великої дальності “, – прокоментували хвастощі Шойгу аналітики ISW.

В актуальному зведенні, посилаючись на дані Oryx, зазначили, що сама РФ втратила за час повномасштабної війни 2000 танків і 2366 бойових машин піхоти (включаючи понад 850 БМП). Ці дані менші за ті, які наводить Генштаб України, однак слід зазначити, що Oryx враховує лише техніку, яка зафіксована на фото чи відео.

Повідомлення Шойгу про казкові успіхи російської армії пройшли на тлі атаки невідомих безпілотників на Москву. Росіяни поспішили звинуватити в тому, що сталося, Україну, але жодних доказів не навели. Атака викликала буйні реакції в інформаційному просторі РФ. При цьому – вже традиційно – єдності у даних та оцінках події окупанти не продемонстрували.

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“Міністерство оборони Росії (МО) звинуватило Україну в атаці Москви за допомогою восьми безпілотників вранці 30 травня і заявило, що російські сили збили п’ять безпілотників і придушили три безпілотники за допомогою систем радіоелектронної боротьби. Однак російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Україна запустила 32 безпілотники. Деякі з яких були націлені на престижний район Рубльовки в Московській області. Російське незалежне видання заявило, що безпілотник завдав ударів переважно по районах біля резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово та інших елітних районах Московської області”, – повідомили в ISW.

Путін, на думку аналітиків, всіляко постарався применшити значення атаки безпілотників на Москву, “щоб не розкривати обмежені можливості, які він має, щоб помститися Україні”.