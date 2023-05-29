Попередньо, окупанти вдарили по Ківшарівці авіабомбою – прокуратура (фото)

За попередніми даними прокуратури, РФ завдала по селищу Ківшарівка на Харківщині удару керованою авіабомбою ФАБ-250, поранення дістали семеро людей.

Фото наслідків удару опублікували у Харківській обласній прокуратурі. За їхніми даними, 29 травня близько 10:30 російські військові обстріляли селище Ківшарівка.

«За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250», – уточнили в прокуратурі.

Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки. Попередньо, отримали поранення семеро мирних мешканців: 45-річна жінка, дві жінки по 73 років, троє чоловіків віком 64, 60 та 32 років та 15-річний хлопчик, додали у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).