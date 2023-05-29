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Попередньо, окупанти вдарили по Ківшарівці авіабомбою – прокуратура (фото)

Події 13:50   29.05.2023
Вікторія Яковенко
Попередньо, окупанти вдарили по Ківшарівці авіабомбою – прокуратура (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними прокуратури, РФ завдала по селищу Ківшарівка на Харківщині удару керованою авіабомбою ФАБ-250, поранення дістали семеро людей.

Фото наслідків удару опублікували у Харківській обласній прокуратурі. За їхніми даними, 29 травня близько 10:30 російські військові обстріляли селище Ківшарівка.

«За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250», – уточнили в прокуратурі.

Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки. Попередньо, отримали поранення семеро мирних мешканців: 45-річна жінка, дві жінки по 73 років, троє чоловіків віком 64, 60 та 32 років та 15-річний хлопчик, додали у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 13:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними прокуратури, РФ завдала по селищу Ківшарівка на Харківщині удару керованою авіабомбою ФАБ-250, поранення дістали семеро людей.".