Попередньо, окупанти вдарили по Ківшарівці авіабомбою – прокуратура (фото)
За попередніми даними прокуратури, РФ завдала по селищу Ківшарівка на Харківщині удару керованою авіабомбою ФАБ-250, поранення дістали семеро людей.
Фото наслідків удару опублікували у Харківській обласній прокуратурі. За їхніми даними, 29 травня близько 10:30 російські військові обстріляли селище Ківшарівка.
«За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250», – уточнили в прокуратурі.
Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки. Попередньо, отримали поранення семеро мирних мешканців: 45-річна жінка, дві жінки по 73 років, троє чоловіків віком 64, 60 та 32 років та 15-річний хлопчик, додали у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними прокуратури, РФ завдала по селищу Ківшарівка на Харківщині удару керованою авіабомбою ФАБ-250, поранення дістали семеро людей.".