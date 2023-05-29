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Предварительно, враг ударил по Ковшаровке авиабомбой – прокуратура (фото)

Происшествия 13:50   29.05.2023
Виктория Яковенко
Предварительно, враг ударил по Ковшаровке авиабомбой – прокуратура (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным прокуратуры, РФ нанесла по поселку Кившаровка на Харьковщине удар управляемой авиабомбой ФАБ-250, ранения получили семь человек.

Фото последствий удара опубликовали в Харьковской областной прокуратуре. По их данным, 29 мая около 10:30 российские военные обстреляли поселок Кившаровка.

«По предварительным данным, оккупанты выпустили по населенному пункту управляемую авиабомбу ФАБ-250», — уточнили в прокуратуре.

В результате удара повреждены многоэтажки. Предварительно получили ранения семеро мирных жителей: 45-летняя женщина, две женщины по 73 лет, трое мужчин в возрасте 64, 60 и 32 лет и 15-летний мальчик, добавили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 13:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным прокуратуры, РФ нанесла по поселку Кившаровка на Харьковщине удар управляемой авиабомбой ФАБ-250, ранения получили семь человек.".