Предварительно, враг ударил по Ковшаровке авиабомбой – прокуратура (фото)

По предварительным данным прокуратуры, РФ нанесла по поселку Кившаровка на Харьковщине удар управляемой авиабомбой ФАБ-250, ранения получили семь человек.

Фото последствий удара опубликовали в Харьковской областной прокуратуре. По их данным, 29 мая около 10:30 российские военные обстреляли поселок Кившаровка.

«По предварительным данным, оккупанты выпустили по населенному пункту управляемую авиабомбу ФАБ-250», — уточнили в прокуратуре.

В результате удара повреждены многоэтажки. Предварительно получили ранения семеро мирных жителей: 45-летняя женщина, две женщины по 73 лет, трое мужчин в возрасте 64, 60 и 32 лет и 15-летний мальчик, добавили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).