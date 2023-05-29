Предварительно, враг ударил по Ковшаровке авиабомбой – прокуратура (фото)
По предварительным данным прокуратуры, РФ нанесла по поселку Кившаровка на Харьковщине удар управляемой авиабомбой ФАБ-250, ранения получили семь человек.
Фото последствий удара опубликовали в Харьковской областной прокуратуре. По их данным, 29 мая около 10:30 российские военные обстреляли поселок Кившаровка.
«По предварительным данным, оккупанты выпустили по населенному пункту управляемую авиабомбу ФАБ-250», — уточнили в прокуратуре.
В результате удара повреждены многоэтажки. Предварительно получили ранения семеро мирных жителей: 45-летняя женщина, две женщины по 73 лет, трое мужчин в возрасте 64, 60 и 32 лет и 15-летний мальчик, добавили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным прокуратуры, РФ нанесла по поселку Кившаровка на Харьковщине удар управляемой авиабомбой ФАБ-250, ранения получили семь человек.".